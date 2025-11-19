El tiempo en Asturias para este jueves, 20 de noviembre: nevadas y fuertes rachas de viento

Iván Rodríguez Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:00 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias: ya este miércoles hemos notado la llegada de la masa de aire frío, acompañado de abundantes precipitaciones que consiguen reducir un poco el déficit de precipitación que estamos registrando este otoño. Por ejemplo, a 17 de noviembre la estación meteorológica de Oviedo llevaba acumulados unos 140 litros por metro cuadrado cuando debería de llevar, según condiciones normales, unos 230 litros. En cuanto al estado del tiempo para este jueves, se prevén abundantes nubes en Asturias con lluvias generalizadas y nevadas a partir de los 800 metros de altura, pudiendo situarse la cota sobre los 700 metros en el oriente del Principado. Los vientos soplarán de norte-noroeste moderados con posibilidad de rachas localmente fuertes en el litoral, sobre todo por la tarde pudiendo registrarse rachas de hasta 80 o 90 km/h en la costa oriental.

Las temperaturas máximas descenderán en toda la Comunidad Autónoma entre 3 y 4 ºC respecto al miércoles. Las mínimas también bajarán aunque de forma mucho más ligera. Mañana viernes se prevé mayor inestabilidad por la mañana, puesto que a lo largo de la tarde tenderán a remitir las precipitaciones. Los vientos soplarán de norte moderados, aflojando durante la tarde. La cota de nieve rondará los 800 metros pudiendo subir a lo largo de la segunda parte del día. Las temperaturas serán muy similares a las que anotemos este jueves.

