El tiempo en Asturias para este jueves, 18 de septiembre

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: esperamos una jornada cálida en Asturias en la que se podrán alcanzar los 34 o 35 ºC en las zonas más cálidas de la región. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activará a partir de las 13:00 horas el aviso amarillo por altas temperaturas tanto en el suroccidente como en la cordillera. Este aviso se prolongará hasta las 20:00 horas de la tarde. Concretamente, Grandas de Salime y Cangas del Narcea serán las poblaciones más cálidas de Asturias. En el resto del interior las máximas rondarán los 28/30 ºC, y en la costa los valores térmicos serán más moderados. Además del ascenso de las máximas, también se prevé un ascenso de las mínimas (entre 2 y 4 ºC en casi todo el Principado). Los vientos predominarán de sur en la cordillera y otras zonas próximas, mientras que en el resto serán flojos y variables pudiendo, en todo caso, predominar de noreste-este en el litoral. El viernes también será un día muy cálido con temperaturas similares a las del jueves o, incluso, un poco más altas. Por lo tanto, es muy probable que la Agencia Estatal de Meteorología vuelva a activar el aviso amarillo en los sectores más afectados. Eso sí, no se descarta la posibilidad de algunos chubascos que, a priori, serán más probables en la cordillera. Los vientos volverán a soplar de sur en la parte meridional de la Comunidad, siendo variables o de nordeste-este en el resto.

