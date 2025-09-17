El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este jueves, 18 de septiembre

Esperamos una jornada cálida en Asturias en la que se podrán alcanzar los 34 o 35 ºC

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:35

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: esperamos una jornada cálida en Asturias en la que se podrán alcanzar los 34 o 35 ºC en las zonas más cálidas de la región. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activará a partir de las 13:00 horas el aviso amarillo por altas temperaturas tanto en el suroccidente como en la cordillera. Este aviso se prolongará hasta las 20:00 horas de la tarde. Concretamente, Grandas de Salime y Cangas del Narcea serán las poblaciones más cálidas de Asturias. En el resto del interior las máximas rondarán los 28/30 ºC, y en la costa los valores térmicos serán más moderados. Además del ascenso de las máximas, también se prevé un ascenso de las mínimas (entre 2 y 4 ºC en casi todo el Principado). Los vientos predominarán de sur en la cordillera y otras zonas próximas, mientras que en el resto serán flojos y variables pudiendo, en todo caso, predominar de noreste-este en el litoral. El viernes también será un día muy cálido con temperaturas similares a las del jueves o, incluso, un poco más altas. Por lo tanto, es muy probable que la Agencia Estatal de Meteorología vuelva a activar el aviso amarillo en los sectores más afectados. Eso sí, no se descarta la posibilidad de algunos chubascos que, a priori, serán más probables en la cordillera. Los vientos volverán a soplar de sur en la parte meridional de la Comunidad, siendo variables o de nordeste-este en el resto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  4. 4 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  9. 9 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  10. 10 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este jueves, 18 de septiembre

El tiempo en Asturias para este jueves, 18 de septiembre