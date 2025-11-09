El tiempo en Asturias para este lunes, 10 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:08 Comenta Compartir

Para la previsión del tiempo en Asturias de este lunes: comenzamos una semana en la que vendrá marcada por jornadas de fuertes vientos que conseguirán que las temperaturas serán agradables. Por el momento, únicamente se prevén vientos con intensidad moderada de suroeste tanto en la cordillera como en el sector occidental, mientras que en el resto serán flojos. En los cielos observaremos nubes de tipo medio y alto con escasa probabilidad de precipitaciones pero que, en todo caso, no se descarta que se pueda escapar algún chubasco en el sur del Principado. Las temperaturas máximas serán muy similares a las del domingo, pudiendo únicamente descender un poco en la cordillera. Las mínimas, en cambio, ascenderán de forma generalizada y notable. En el suroeste hasta 8 ºC más, en el resto del interior hasta 5 ºC, y en costa y proximidades hasta 3 o 4 ºC más. El martes sí que comenzaremos a notar un aumento en la intensidad de los vientos puesto que ya podrán ser localmente fuertes en la cordillera y zonas del oeste asturiano, con posibilidad de que forma puntual puedan también darse en otras puntos de la Comunidad Autónoma. Durante toda la segunda mitad del día, estará activado el aviso amarillo en la cordillera por rachas máximas de 90 km/h. Para el miércoles las rachas podrían llegar a superar los 110 o 120 km/h en zonas altas de montaña. Las temperaturas claramente tenderán al alza tanto el martes como el miércoles.