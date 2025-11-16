El tiempo en Asturias para este lunes, 17 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:14 Comenta Compartir

Esta la previsión del tiempo en Asturias de este lunes: atrás quedan días térmicamente agradables con vientos de componente sur, y afrontamos ahora una semana realmente fría que tendrá su punto álgido el jueves y el viernes. El lunes ya se prevén precipitaciones generalizadas que llegan desde el norte y, sobre todo por la mañana, podrían ser significativas con intensidad de 8-10 litros por metro cuadrado a la hora. A lo largo de la tarde los chubascos, ya más intermitentes, serán de carácter más débil pero aún seguirán presentes. Los vientos soplarán de norte tendiendo a nordeste y de este al final, moderados por la mañana y más flojos al final. Las temperaturas máximas descenderán más de 3 ºC en la mitad oriental, y de 1 o 2 ºC en el resto salvo en el suroeste donde se mantendrán sin cambios. Las mínimas bajarán ligeramente. El martes será un día frío pero estable en general. Así todo, no se descarta que se pueda escapar algunas lluvias en la mitad oriental asturiana. Las temperaturas seguirán bajando. Pero a partir del miércoles a partir del mediodía, entrará una irrupción de aire frío que se prolongará hasta el viernes incluido. Aún es pronto para detalles pero todo apunta a que podremos ver nevar, y con abundancia, a partir de los 600/700 metros de altura.

El tiempo en Asturias