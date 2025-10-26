El tiempo en Asturias para este lunes, 27 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 26 de octubre 2025, 21:57 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes: empezamos la semana con buen tiempo en todo el Principado de Asturias. Estamos bajo el predominio de las altas presiones por lo que las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la estabilidad. Desde primera hora de la mañana se prevén cielos poco nubosos o despejados en la región y así continuarán a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas máximas subirán unos 5 ºC en la cordillera, entre 3 y 4 ºC en el resto de la mitad sur, y hasta 3 ºC en la mitad norte. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente de forma generalizada, salvo en la zona central asturiana donde el descenso será algo más significativo. Los vientos serán flojos y variables pudiendo predominar, en todo caso, de norte por momentos. Por lo tanto, nos espera un día soleado pero con un ambiente térmico fresco, independientemente de que las temperaturas tiendan al alza en el caso de las máximas puesto que en ninguna localidad se superarán los 17 o 18 ºC. El martes también se prevé tiempo estable aunque irá apareciendo nubosidad de tipo alto, e incluso medio, conforme vayan transcurriendo las horas. Las temperaturas subirán un poco más. Probabilidad de precipitaciones a partir del miércoles.

Temas

El tiempo en Asturias