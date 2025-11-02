El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este lunes, 3 de noviembre

Los cielos estarán poco nubosos o despejados con, a lo sumo, la presencia por momentos de algunos intervalos de nubes altas insignificantes

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:51

Para la previsión del tiempo en Asturias de este lunes: comenzamos la semana con altas presiones. Pero durante estos próximos días el anticiclón se irá retirando hacia el centro del continente europeo, permitiendo así la llegada de una borrasca que nos afectará primero, con vientos de sur y temperaturas agradables; y luego, con precipitaciones y un descenso térmico. Por el momento, este lunes disfrutaremos de buen tiempo en todo el Principado de Asturias desde primera hasta última hora del día. Los cielos estarán poco nubosos o despejados con, a lo sumo, la presencia por momentos de algunos intervalos de nubes altas insignificantes. Los vientos serán flojos y variables, predominando de sur en la cordillera y de componente este en la costa a partir del mediodía. Las temperaturas máximas subirán de forma notable en el suroccidente asturiano, de forma moderada en la cordillera y se mantendrán sin cambios importantes respecto a este domingo en el resto de la región. En cuanto a las temperaturas mínimas, descenderán en la mitad occidental y no sufrirán variaciones en al oriental.

El martes también se prevé buen tiempo aunque con un mayor protagonismo de las nubes. Los vientos soplarán de componente sur con rachas moderadas e, incluso, localmente fuertes en la cordillera. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte y las mínimas lo harán en toda la Comunidad Autónoma.

