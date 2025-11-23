El tiempo en Asturias para este lunes, 24 de noviembre: lluvias generalizadas

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:00 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias: este lunes amaneceremos con vientos moderados de suroeste que podrían ser incluso localmente fuertes en zonas altas del occidente sobre todo. Pero a partir de las 10 o 11 de la mañana, aproximadamente, estos vientos rolarán y se fijarán de noroeste. En ese momento nos cruzará un frente frío que cambiará las condiciones meteorológicas por completo. Se prevé abundante nubosidad en toda la región que dejará precipitaciones generalizadas que podrían llegar a ser localmente moderadas con registros de hasta 10 litros por metro cuadrado en una hora durante las horas centrales del lunes. Por la tarde también se prevén lluvias pero serán mucho menos frecuentes y significativas, aunque podrían volver a cobrar cierta importancia durante las últimas horas del día. La cota de nieve comenzará muy alta (por encima de los 1800 metros), pero a lo largo de la tarde irá descendiendo hasta acabar sobre los 1200 metros progresivamente.

Las temperaturas máximas bajarán en el cuadrante noreste del Principado y se mantendrán en el resto respecto a este domingo, pero realmente las máximas tendrán lugar antes de la llegada del frente gracias a los vientos de suroeste por lo que tendrán lugar en una hora atípica. Igualmente, las mínimas del día (que bajarán en la mayor parte de la región) se anotarán también en una hora atípica puesto que tendrán lugar al final del día en vez de primeras horas de la mañana.

El tiempo en Asturias