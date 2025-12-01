El tiempo en Asturias para este martes, 2 de diciembre

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:09 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el martes: esperamos una mañana con cielos más abiertos aunque las nubes predominarán hacia el oeste y hacia el sur de la región. Por la tarde la nubosidad se podrá generalizar y no se descartan chubascos en cualquier punto del Principado. Así todo, cuanto más nos desplacemos hacia el occidente y hacia la cordillera la frecuencia de las precipitaciones será mayor. Los vientos soplarán de suroeste moderadas con rachas más flojas hacia el oriente. Las temperaturas máximas descenderán hasta 4 o 5 ºC en el sector oeste, hasta 2 o 3 ºC en el centro de Asturias y a lo sumo 1 ºC respecto al lunes en el oriente. Las mínimas ascenderán de forma generalizada y muy especialmente en el interior central asturiana. Es importante destacar los avisos por oleaje que la Agencia Estatal de Meteorología activará el martes. A las 12:00 horas del mediodía se activará el aviso amarillo por olas de hasta 4 o 5 metros. Pero a partir de las 15:00 horas el aviso pasará a naranja por oleaje de hasta 6 metros. Este aviso se prolongará hasta las 20:00 horas de la tarde del miércoles, momento en el que pasará a nivel amarillo hasta la medianoche.