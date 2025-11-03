El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este martes, 4 de noviembre

Tendremos unas temperaturas muy agradables teniendo en cuenta las fechas en las que ya nos encontramos

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:45

Para la previsión del tiempo en Asturias de este martes: estaremos afectados por la cercanía de una borrasca atlántica que, debido a su posición, nos enviará fuertes vientos de componente sur y, por consiguiente, tendremos unas temperaturas muy agradables teniendo en cuenta las fechas en las que ya nos encontramos. A las 12:00 horas del mediodía se activará el aviso amarillo en la cordillera por rachas de hasta 100 km/h. A partir de las 18:00 horas el aviso pasará a nivel naranja por rachas de hasta 110 km/h. Este aviso naranja se prolongará hasta el miércoles a las 18:00 horas cuando volverá el aviso a ser nivel amarillo por rachas de hasta 90 km/h. Igualmente, a partir de esta próxima medianoche de martes a miércoles se activará el aviso amarillo en el suroccidente asturiano por rachas de hasta 90 km/h, prolongándose dicho aviso hasta el mediodía del miércoles. En el resto del Principado las rachas no serán tan intensas pero sí a tener en cuenta puesto que podrían superarse los 60 km/h. Por lo tanto, nos esperan dos días muy ventosos en los que, independientemente del aviso oficial, algunos modelos meteorológicos indican la posibilidad de que el miércoles por la mañana se puedan alcanzar los 140 km/h en la cordillera oriental, siendo el momento más álgido del episodio. Por otro lado, gracias a estos vientos, las temperaturas subirán tanto las máximas como las mínimas. En cuanto al estado de los cielos, se prevén nubes medias y altas que no dejarán lluvias pero, el miércoles, sí que se esperan chubascos, especialmente en la mitad sur asturiana, sin descartarse en otros puntos de Asturias.

