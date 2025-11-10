El tiempo en Asturias para este martes, 11 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

La borrasca atlántica está ya muy próxima y nos afectará con varios días marcados por los fuertes vientos. Así, la previsión del tiempo en Asturias de este martes ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología active, al menos, el aviso amarillo a partir del mediodía en la cordillera por rachas fuertes de hasta 90 km/h. También hay que destacar la posibilidad de rachas fuertes en el occidente asturiano. En el resto, como mucho, se esperan intensidades moderadas. Los cielos estarán muy nubosos en el extremo más al sur de Asturias, y con nubes medias y altas a lo sumo en el resto del Principado. Por lo tanto, será una jornada estable en cuanto a los cielos. La probabilidad de precipitaciones será muy baja o prácticamente nula. Las temperaturas máximas subirán sobre todo en el occidente, mientras que las mínimas lo harán especialmente en la mitad oriental.

El miércoles los vientos serán aún más fuertes con posibilidad de rachas muy fuertes en altas zonas de montaña y fuertes de forma generalizada en el resto. Estos vientos, además, conseguirán seguir subiendo las temperaturas tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas. Igualmente, el jueves continuará este episodio de vientos intensos que, una vez más, volverán a registrar las rachas más altas en la cordillera. En el caso del jueves, no se descarta algún chubasco en la cordillera y en el extremo más suroccidental.

Temas

El tiempo en Asturias