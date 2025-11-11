El tiempo en Asturias para este miércoles, 12 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 22:10 Comenta Compartir

Este martes se superaron los 100 kilómetros por hora en los Picos de Europa. Concretamente, en la estación meteorológica de Vega de Ario se registraron rachas de hasta 122 kilómetros por hora, que no solo fueron las más altas anotadas en Asturias sino que también lo fueron en todo el país. Este la previsión del tiempo en Asturias de este miércoles apunta a que volveremos a sufrir otra jornada que podrá ser incluso más ventosa. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activará hasta las 18 horas el aviso naranja en la cordillera por rachas de hasta 110 km/h. A partir de las 18 horas rebajará el aviso a nivel amarillo por racha de hasta 90 km/h. En el suroccidente, el aviso amarillo estará activado hasta las 18 horas por rachas de hasta 90 km/h. De cualquier forma, es posible que estos avisos se vean superados al igual que ocurrió el martes.

Algunos modelos meteorológicos apuntan para este 12 de noviembre la posibilidad de que se puedan llegar a alcanzar los 130 o 140 km/h en la cordillera tanto central como oriental. En cuanto al estado de los cielos, se prevén intervalos de nubes medias y altas en general aunque con mayor nubosidad hacia la cordillera y suroccidente donde no se descartan chubascos a partir de la tarde.

Las temperaturas, agradables en general, subirán en el caso de las máximas en el oriente y, en el caso de las mínimas, podrían producirse algunos ascensos muy ligeros y locales. El jueves presenciaremos otro día con intensos vientos en Asturias. Las rachas irán a menos durante el fin de semana pero seguirá el predominio de vientos de sur.

Temas

El tiempo en Asturias