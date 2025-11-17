El tiempo en Asturias para este martes, 18 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para este martes 18 de noviembre de 2025: no será una jornada muy inestable en Asturias si la comparamos con las que nos esperan en los siguientes días, pero así todo no se descartan chubascos intermitentes a lo largo de la jornada. Estos chubascos serán más frecuentes en el litoral y otras zonas de la mitad norte.

Los vientos serán flojos en general. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad oriental y se mantendrán en la occidental. Las mínimas, en cambio, bajarán de forma generalizada.

El miércoles esperamos la irrupción de una masa de aire frío que se acentuará el jueves y el viernes. La mañana del miércoles ya se esperan algunas precipitaciones, pero será a partir del mediodía cuando se intensifiquen y puedan incluso ser de carácter persistente. En ese momento entrará de lleno la masa fría y conseguirá bajar la cota de nieve hasta los 1.000 metros al final del día. Los vientos, además, se fijarán completamente de norte por la tarde.

Las temperaturas bajarán ligeramente. A partir de las 18:00 horas se activará el aviso naranja en la cordillera por acumulaciones de 20 centímetros de nieve a partir de 1.000 metros. El jueves será un día con abundantes precipitaciones y con nieve a partir de los 700 metros de altura. Igualmente, el viernes también será un día con tintes invernales puesto que podremos ver nieve a partir de los 600 metros.

Temas

El tiempo en Asturias