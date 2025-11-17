El tiempo en Asturias para este martes, 18 de noviembre
Se prevén precipitaciones generalizadas que llegan desde el norte y, sobre todo por la mañana, podrían ser significativas
Gijón
Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:44
Esta es la previsión del tiempo en Asturias para este martes 18 de noviembre de 2025: no será una jornada muy inestable en Asturias si la comparamos con las que nos esperan en los siguientes días, pero así todo no se descartan chubascos intermitentes a lo largo de la jornada. Estos chubascos serán más frecuentes en el litoral y otras zonas de la mitad norte.
Los vientos serán flojos en general. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad oriental y se mantendrán en la occidental. Las mínimas, en cambio, bajarán de forma generalizada.
El miércoles esperamos la irrupción de una masa de aire frío que se acentuará el jueves y el viernes. La mañana del miércoles ya se esperan algunas precipitaciones, pero será a partir del mediodía cuando se intensifiquen y puedan incluso ser de carácter persistente. En ese momento entrará de lleno la masa fría y conseguirá bajar la cota de nieve hasta los 1.000 metros al final del día. Los vientos, además, se fijarán completamente de norte por la tarde.
Las temperaturas bajarán ligeramente. A partir de las 18:00 horas se activará el aviso naranja en la cordillera por acumulaciones de 20 centímetros de nieve a partir de 1.000 metros. El jueves será un día con abundantes precipitaciones y con nieve a partir de los 700 metros de altura. Igualmente, el viernes también será un día con tintes invernales puesto que podremos ver nieve a partir de los 600 metros.