El tiempo en Asturias para este martes, 28 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 21:38

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: a pesar de estar influenciados aún por altas presiones, una borrasca atlántica se irá acercando y conllevará la presencia de cierta nubosidad a lo largo del día. Serán nubes de tipo alto durante la mañana y de tipo medio a partir de la tarde. Pero será nubosidad sin importancia puesto que no generará inestabilidad Eso sí, durante esta próxima madrugada de martes a miércoles sí que ya se esperan algunos chubascos que serán más probables y frecuentes en el occidente y en la cordillera, sin descartarse en otras zonas de la región. En cuanto a los vientos para hoy martes, se prevén de sur moderados en la cordillera, flojos y variables en el resto del interior y de componente este en la costa. Las temperaturas máximas subirán hasta 3 o 4 ºC, sobre todo en el interior, y también ascenderán aunque ligeramente en el caso de las mínimas.

El miércoles afrontaremos un día con nubes medias por la mañana sin descartarse algún chubasco, y nubes mucho más compactas y de tipo bajo durante la tarde con precipitaciones más generalizadas. Los vientos volverán a soplar de sur en la cordillera y también lo harán en el sector occidental con rachas moderadas. Por la tarde los vientos se fijarán de noroeste, momento en el que entrarán las nubes bajas anteriormente mencionadas y que dejarán más lluvias. Las temperaturas máximas subirán en el litoral, bajarán en el suroccidente y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas ascenderán de forma generalizada y notable en toda la Comunidad Autónoma.

