El tiempo en Asturias para este miércoles, 17 de septiembre

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: esperamos una jornada soleada prácticamente desde primera hora de la mañana. Apenas se esperan nubes y, por supuesto, la probabilidad de precipitaciones será nula. Los vientos serán flojos y variables aunque en la costa podrían predominar de componente este. Las temperaturas máximas subirán hasta 5 ºC en la mitad sur asturiana y hasta 3 o 4 ºC en la mitad norte salvo en la costa donde el ascenso será más ligero. Así pues, se llegarán a alcanzar los 26 o 27 ºC con facilidad en cualquier punto del interior, pudiendo rondar los 30 o 31 ºC en el suroccidente de la región. En la costa, en cambio, superarán ligeramente los 20 ºC, siendo muy difícil que puedan alcanzar 23 o 24 ºC. Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y se mantendrán en el resto salvo en zonas altas de la cordillera donde podrían registrarse algunos ascensos. El jueves será, junto al viernes, el día más cálido de la semana. Amaneceremos con nubes bajas en el litoral y en la mitad norte del sector central, pero rápidamente desaparecerán dejando todo el cielo asturiano despejado. Los vientos predominarán de sur en la cordillera y otras zonas del interior, mientras que en el resto serán variables. Las temperaturas máximas subirán aún más pudiendo rondar los 30 ºC en la mayoría de poblaciones del interior, pudiendo alcanzar los 34 o 35 ºC en el suroccidente. Calor también para el viernes pero, a lo largo del sábado, entrará un frente frío que dejará un domingo otoñal y un lunes con ciertos tintes invernales (posibilidad de que pueda nevar en cotas por encima de los 1600 metros).

