El tiempo en Asturias para este miércoles, 19 de noviembre

Esperamos la entrada de una masa de aire frío que, aunque impactará de lleno en el noreste peninsular, también nos afectará en menor medida pero lo suficiente como para poder llegar a ver nieve a partir de los 700 metros

Iván Rodríguez

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:23

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: esperamos la entrada de una masa de aire frío que, aunque impactará de lleno en el noreste peninsular, también nos afectará en menor medida pero lo suficiente como para poder llegar a ver nieve a partir de los 700 metros a lo largo de un episodio que se prolongará hasta el viernes incluido. El miércoles esperamos precipitaciones ya durante la mañana, pero a partir de la tarde los chubascos serán mucho más frecuentes e incluso abundantes. Será a lo largo de la tarde cuando la masa de aire frío vaya entrando y, de esta forma, consiguiendo que la cota de nieve vaya bajando. En el tramo final del día se prevé nieve a partir de los 1000 metros de altura. La Agencia Estatal de Meteorología activará a partir de las 18:00 horas el aviso amarillo en la cordillera por nevadas a partir de los 1000 metros. Los vientos serán flojos de oeste por la mañana, fijándose de norte a lo largo de la tarde con intensidad moderada. Las temperaturas bajarán ligeramente respecto al martes. El jueves será un día cargado de nubes y precipitaciones que dejarán nieve a partir de los 700 metros. El aviso en la cordillera pasará a nivel naranja y, además, en el suroccidente se activará también el aviso amarillo por nevadas. Los vientos soplarán de norte moderados con rachas fuertes en la costa. El viernes se prevén nevadas a partir de los 700 metros aunque subiendo hasta los 900 metros.

