Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este miércoles, 22 de octubre

El paso de una borrasca al norte de la Península Ibérica protagonizará, sin duda alguna, la previsión meteorológica tanto para el miércoles como para la primera mitad del jueves

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 22:04

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: el paso de una borrasca al norte de la Península Ibérica protagonizará, sin duda alguna, la previsión meteorológica tanto para el miércoles como para la primera mitad del jueves. En cuanto al estado de los cielos, durante gran parte del día esperamos más nubosidad hacia el occidente y hacia la cordillera donde no se descartan chubascos a lo largo del día. En el resto, los cielos estarán más limpios de nubes al principio, pero conforme vayan transcurriendo las horas, las nubes irán aumentando hasta extenderse prácticamente por toda la región en la recta final del día. De hecho, las precipitaciones se irán generalizando durante las últimas horas y, con mucha más seguridad, en la madrugada del miércoles al jueves. Pero lo más destacado serán los fuertes vientos que se esperan de suroeste-oeste. A partir de las 20:00 horas de la tarde se activará el aviso amarillo en todo el Principado salvo en la costa por rachas que podrían alcanzar los 90 km/h. Este aviso concluirá a las 10:00 horas del jueves. En el litoral el aviso se iniciará a medianoche concluyendo a mediodía en el litoral occidental, y a las 16:00 horas de la tarde en el litoral oriental. También, a partir de medianoche, se activará el aviso naranja en la mar por olas de hasta 6 metros de altura, que pasará a amarillo de mediodía del jueves con olas de hasta 5 metros.

