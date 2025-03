El tiempo en Asturias: esta es la previsión para este miércoles, 26 de marzo

Iván Rodríguez Gijón Martes, 25 de marzo 2025, 22:18 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: esperamos una jornada marcada por la nubosidad en todo el Principado de Asturias. Así todo, no se descarta la apertura de claros al menos en la cordillera y otras zonas del sur asturiano durante momentos del día. No se descartan lloviznas durante la mañana en la costa (principalmente la oriental). En el resto de la región la probabilidad de precipitaciones será muy baja. Los vientos predominarán de nordeste flojos con rachas moderadas en el tercio occidental durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el suroccidente y en la cordillera, manteniéndose en el resto. Las mínimas, por su parte, descenderán en el suroccidente hasta 4 ºC, y de forma más ligera en la cordillera y otros puntos del tercio oeste. En el resto de Asturias, las mínimas apenas variarán respecto a las anotadas el martes. El jueves habrá más ratos de sol aunque las nubes también harán acto de presencia. No se esperan lluvias, subirán las temperaturas máximas un poco, y bajarán las mínimas. El viernes se prevé que la nubosidad vaya a más pudiendo llover por la tarde.

Temas

El tiempo en Asturias