El tiempo en Asturias para este miércoles, 3 de diciembre

Esperamos una jornada nubosa con posibilidad de chubascos que, aunque serán más frecuentes en el occidente y en el sur, también podrán afectar a otros puntos de la región sobre todo por la mañana

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:00

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el miércoles: esperamos una jornada nubosa con posibilidad de chubascos que, aunque serán más frecuentes en el occidente y en el sur, también podrán afectar a otros puntos de la región sobre todo por la mañana. En principio la tarde se presentará más estable pero con predominio de nubosidad igualmente. Los vientos se prevén de suroeste con rachas moderadas en general. Así todo, se podrán registrar rachas algo más fuertes en la costa y, durante el tramo final del día, también se esperan rachas fuertes en puntos del occidente asturiano. Las temperaturas apenas variarán tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas. En todo caso, podría experimentarse un ligero ascenso de las mínimas en el oriente del Principado. La cota de nieve rondará los 1400-1600 metros de altura. La Agencia Estatal de Meteorología mantendrá el aviso naranja hasta las 20:00 horas en toda la costa por olas de hasta 6 metros de altura. Este aviso bajará a nivel amarillo a partir de esa hora por olas de hasta 4 o 5 metros. El jueves afrontaremos un día en el que volverán a predominar las nubes, los chubascos serán más probables y frecuentes y los vientos soplarán con fuerza especialmente en la costa y occidente. En cuanto al aviso de olas se reactivará el nivel naranja por olas de hasta 6 metros. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas se mantendrán.

