El tiempo en Asturias para este miércoles, 29 de octubre: la borrasca que llega a la región

Iván Rodríguez Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 18:25

Para la previsión del tiempo en Asturias de este miércoles debemos tener en cuenta la borrasca que llega desde el Atlántico. Esta nos afectará más de lleno durante la jornada de mañana. Amaneceremos con posibles precipitaciones que, aunque tenderán a remitir durante las horas centrales del día (o al menos ser mucho menos frecuentes y probables) volverán a la carga de forma más generalizada durante la tarde. Los vientos comenzarán soplando de sur-suroeste tanto en la cordillera como en el occidente pudiendo registrar rachas de intensidad moderada. En el resto de la región los vientos serán más flojos e incluso variables.

A lo largo de la tarde observaremos como los vientos se fijarán de noroeste y, a partir de ese momento, la nubosidad será mucho más compacta y se extenderá por toda la Comunidad Autónoma. Serán nubes bajas que dejarán lluvias en todo el Principado pudiendo ser localmente moderadas. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el suroccidente y en Picos de Europa, mientras que en el resto se mantendrán respecto a las anotadas el martes. Las mínimas, en cambio, subirán de forma notable hasta 6 o 7 ºC en prácticamente cualquier punto de Asturias.

Tiempo más estable para el jueves con cielos menos nubosos. Igualmente, el viernes se prevé buen tiempo. Las lluvias regresarán el sábado.

