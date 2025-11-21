La nieve dificulta el tráfico en Asturias: Pajares está cerrado a camiones y se necesitan cadenas en trece puertos de montaña La autopista del Huerna mantiene a primera hora de este viernes el nivel verde, que permite la circulación a todo tipo de vehículos con precaución

Máquinas quitanieves del dispositivo de viabilidad invernal activado en Asturias ante el primer temporal del otoño.

La nieve caída en las últimas horas complica la circulación en los puertos y carreteras de montaña de Asturias. A primera hora de este viernes, el puerto del Connio está cerrado a todo tipo de vehículos, los camiones no pueden circular por Pajares y se requieren cadenas para transitar por otros trece altos de montaña. La autopista del Huerna (AP-66), que comunica el Principado con la meseta, mantiene el nivel verde, «transitable con precaución».

De acuerdo a la información sobre el estado de las carreteras publicada en torno a las 7.30 horas por el 112 Asturias, los puertos de montaña en los que se requieren cadenas son El Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, San Isidro, Leitariegos, Tarna, Cerredo, Alto del Campillo, Valdeprado, El Acebo, Tormaleo, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. Además, los turismos deben usar cadenas o neumáticos de invierno para circular por el puerto de Pajares (N-630).

La nieve acumulada también afecta al tráfico en la carretera de Sotres (AS-264) y el puerto de la Cubilla (LN-8). El acceso a los Lagos de Covadonga, por su parte, está cerrado.

Aviso amarillo por nevadas

La inestabilidad de este primer gran temporal del otoño continuará durante buena parte de este viernes. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado el aviso amarillo nevadas en Cordillera y Picos de Europa hasta media tarde de hoy. La cota de nieve oscilará entre los 800 y 1000 metros.

En cuanto a las temperaturas estimadas para hoy, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 10, mientras que en Gijón el mercurio oscilará entre 6 y 13 grados, y en Avilés, entre 7 y 12.

Suben las temperaturas el fin de semana

Respecto al fin de semana, el sábado comenzará con pocas nubes pero, durante la tarde, aumentará la nubosidad y llegarán lluvias que entrarán por el Occidente y se desplazarán por toda la región.

Estas lluvias estarán asociadas a un frente cálido, por lo que, no solo no se espera nieve, sino que se podrá derretir la nieve caída.

El domingo, las temperaturas subirán aún más (las máximas rondarán los 20 grados), pero será una jornada lluviosa, especialmente en la segunda mitad del día. La costa estará en situación de aviso amarillo por fuerte oleaje.

