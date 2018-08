Del sofoco del calor a 14 grados menos en Asturias

Los concejos del interior asturiano podrían perder hoy hasta catorce grados en las temperaturas máximas con respecto de las registradas ayer. Al menos así lo anuncian las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El caso más notable será el de San Antolín de Ibias, donde ayer alcanzaron los 37 grados y hoy no pasarán de los 23. Algo parecido pasará en Cangas del Narcea, Tineo, Aller, Mieres, Grandas de Salime y Caso. Esa diferencia será menos acusada en los municipios costeros, ya que las altas temperaturas previstas para ayer al final no lo fueron tanto debido a la entrada de nubes bajas y neblinas procedentes de la mar, situación que se concentró a mediodía y que motivó que muchas personas que estaban pasando un día de playa decidieran abandonar los arenales, especialmente en la zona central de Asturias.

Se puede decir que ayer terminó una ola de calor que afectó a Asturias durante cinco días. Tras Ibias, las máximas se alcanzaron en Tineo (34,8), Cangas del Narcea (34,5), Piloña (33,9), Cabrales (33,8) y Amieva (33,7). Oviedo llegó a registrar 31,7 grados, mientras que las temperaturas en la costa fueron más suaves, como en Gijón, con 28,9; Avilés, 26,4; Colunga y Llanes, 26,3; Castropol, 24,3, y Cabo Busto, que no pasó de 22,6. Pero la costa a primeras horas de la tarde se vio afectada por nubes bajas y nieblas que no permitieron que las temperaturas alcanzaran su cénit, como es habitual, en torno a las cinco de la tarde. Eso motivó que hubiera un éxodo general de las playas del centro de la región, causando atascos de tráfico, sobre todo en Carreño.

Galería. La playa de San Lorenzo, repleta de bañistas durante la mañana. Por la tarde llegaron las nieblas y fueron muchos los que optaron por irse. / Daniel Mora

No ocurrió lo mismo en el resto de la región. Por ejemplo, a pesar de que la temperatura oficial en Cangas del Narcea fue de 34,5 grados, los termómetros de algunos de los establecimientos de la localidad ubicados al sol llegaron a registrar 41 hacia las tres de la tarde. Por eso, las calles estaban prácticamente vacías: «Ahora no hay quien se siente en las terrazas. Hasta que no pase el calor, la gente no sale a la calle. Estos últimos días está siendo brutal», afirmó Abdul Fisaga, gerente de un bar del centro de la villa. A unos metros, María Pepescu aprovechaba para adecentar la terraza en la que trabaja, ya que «la gente a esta hora se va a la piscina, al río o a la presa».

Granizo en Infiesto

Y tenía razón. Las zonas de baño eran ayer un hervidero: «Nos traemos hasta la merienda. Aquí el calor se aguanta bien. Vino tan de repente que no nos dio tiempo a adaptarnos», contó Toño López, vecino de Llano. «El agua está fría, pero se agradece», apuntó la gijonesa Mara Suárez, que veranea en la zona.

Pero, tal y como había advertido la Aemet, las altas temperaturas del interior de la región propiciaron la aparición de nubes de desarrollo que generaron algunas tormentas en las zonas más montañosas. Una de las más espectaculares tuvo lugar en Infiesto, donde los vecinos se vieron sorprendidos por una intensa granizada que prácticamente paralizó la actividad en la población. Y es que fueron muchos los que no se quisieron perder tan espectacular como fugaz granizada.

¿Qué se prevé para hoy? La situación cambia de forma radical. Los cielos se irán cubriendo poco a poco y las precipitaciones llegarán a toda la región, cogiendo intensidad a medida que avanza el día. Como ya queda dicho, las temperaturas máximas sufrirán un descenso notable en todo el Principado e incluso las mínimas irán bajando, aunque en menor medida. Esta situación se debe a que habrá un cambio en la dirección del viento, ya que por la tarde comenzará a soplar de componente norte, aunque con menor intensidad en el litoral.

Mañana la situación de cielos cubiertos se mantendrá, pero las lluvias irán ganando en intensidad, hasta caer chubascos de importancia. Las temperaturas sufrirán pocos cambios. Sí se espera que el jueves las máximas vuelvan a descender, incluso de manera acusada en el interior de la región, debido a que los vientos seguirán soplando de componente norte. La Aemet indica que el sol no volverá a Asturias hasta la tarde del viernes.

Este cambio en el tiempo fue explicado por Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, quien indicó que el aire tan cálido que ha soplado sobre España estos últimos días será desplazado por la llegada de aire fresco procedente del Atlántico que entrará por el norte y noroeste junto con una vaguada que, asociada al aire frío, provocará de nuevo tormentas en el norte y noreste peninsular. En concreto, dijo que «se da por terminada» la ola de calor.