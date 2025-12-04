Asturias afronta un puente de diciembre que irá de menos a más: de las lluvias y fuerte oleaje a máximas de 20 grados

Natalia Vivar Gijón Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:43 | Actualizado 14:09h. Comenta Compartir

Asturias afronta este jueves lo peor del temporal de cara al puente de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) depara para hoy, de nuevo, aviso naranja por fenómenos costeros: es decir olas de hasta seis metros y viento de componente oeste de 50 a 61 kilómetros por hora. Pasada esta meteorología adversa, la región cambiará su pronóstico a una mejor cara. Apuntando, incluso, a una notable subida de temperaturas.

Así el viernes ya comenzará más estable aunque no se descartan algunos chubascos hacia el tercio oeste y en la cordillera. Los vientos predominarán de suroeste moderados con posibilidad de alguna racha fuerte. Las temperaturas subirán en el caso de las máximas más de 5 ºC en comparación con las del jueves. Las mínimas también ascenderán en toda la Comunidad Autónoma. Las olas aún podrían alcanzar los 4 o 5 metros durante el viernes (aviso de nivel amarillo).

Ya para el festivo del Día de la Constitución, el sábado 6 de diciembre, el aviso pasará de nuevo a naranja a partir de las ocho de la mañana. Por lo que se deberá extremar la precaución en zonas cercanas a la costa. Se esperan lluvias débiles y chubascos que serán más probables y persistentes en el litoral y en el suroeste.

Las temperaturas mínimas subirán, sobre todo en la mitad occidental. Por ejemplo, en Gijón tendremos 12 grados de mínimo, así como en Avilés, 14 y en Oviedo, 10. Las máximas, sin cambios o en ascenso ligero en el litoral oriental y en ascenso en el resto, que será más acusado en el sureste. En algunas zonas el mercurio podrá llegar a los 20 grados. En la mitad occidental, vientos del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte en el litoral y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas; en la mitad oriental vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste e intervalos de mayor intensidad en el litoral por la mañana.

A medida que pasen las horas el pronóstico mejorará. Pues para el domingo se espera una jornada de mayor estabilidad, aunque no se descartan lluvias débiles aisladas. No hará tanto frío como la última semana e, incluso, se espera que algunas zonas superen los 20 grados en el mercurio.

El lunes, 8 de diciembre y Día de la Inmaculada Concepción, la tónica será similar. Aunque se espera una jornada con mayor nubosidad y no se descarta alguna llovizna débil y dispersa.