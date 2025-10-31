El tiempo en Asturias para este sábado, 1 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 31 de octubre 2025, 22:09 Comenta Compartir

Para la previsión del tiempo en Asturias de este sábado: amaneceremos con cielos muy nubosos y precipitaciones que recorrerán la región de occidente a oriente durante la mañana. Así todo, irán remitiendo con el paso de las horas aunque, probablemente, aún queden restringidas en el oriente asturiano durante más tiempo. A lo largo de la tarde observaremos como las nubes serán mucho menos compactas. En la mayor parte del Principado serán nubes de tipo alto insignificantes e, incluso, es posible que acabe despejando por completo al final del día. Estas precipitaciones se deben al paso de un frente frío que, tras él, entrará una masa de aire más frío por lo que dicho frente será el culpable del descenso térmico que se prevé tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas. Las máximas bajarán entre 4 y 5 ºC respecto al viernes en casi toda la Comunidad Autónoma salvo en el sur donde el descenso será más liviano. Las mínimas, por su parte, bajarán hasta 4 ºC en la mitad occidental y hasta 6 ºC en la oriental. El domingo, a priori, tendremos un día estable con nubes medias y altas y con poca probabilidad de precipitaciones. De hecho, no se descarta la apertura de grandes claros de cara a la segunda mitad del día. Las temperaturas serán un poco más bajas incluso que las que tendremos el sábado.

