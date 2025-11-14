El tiempo en Asturias para este sábado, 15 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:48 Comenta Compartir

Esta la previsión del tiempo en Asturias de este sábado: esperamos un fin de semana en el que predominarán los intervalos de nubes medias y altas en la mayor parte del territorio asturiano pero con escasa probabilidad de precipitaciones. La excepción, en todo caso, se dará en la cordillera y zonas próximas donde la nubosidad podría estar más concentrada y podrían dejar precipitaciones durante el sábado y el domingo. Así todo, y de forma muy puntual y local, no se descarta que en algún momento pueda escaparse algún chubasco en dirección norte y afectar a otras zonas del Principado. Pero de darse, sería esporádico y para nada persistente. Los vientos seguirán soplando de componente sur moderados con algunas rachas fuertes en la cordillera (más el sábado que el domingo): Las temperaturas máximas para el sábado serán similares a las del viernes o ligeramente algo más bajas. Las mínimas descenderán salvo en el tercio sur donde se mantendrán. El domingo, las máximas serán prácticamente idénticas, y las mínimas bajarán solo en la mitad sur asturiana. La próxima semana llegará una irrupción de aire frío que podrá dejar nieve. Lo iremos analizando durante los próximos días pero no se descarta que algún día de la semana podamos ver nieve en cotas que estén por debajo de los 1000 metros.

