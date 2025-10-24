El tiempo en Asturias para este sábado, 25 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 21:50 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: amaneceremos con estabilidad e incluso con algunos claros en el cielo. Pero rápidamente las nubes irán aumentando a lo largo de la mañana para dar paso a una segunda mitad del día con abundante nubosidad y precipitaciones. Las lluvias comenzarán afectando al litoral a partir del mediodía y se irán adentrando hacia el interior con el paso de las horas. Estas precipitaciones en general serán débiles puesto que estarán asociados al paso de un frente frío poco activo. Los vientos comenzarán soplando de componente oeste moderados pero rolarán a noroeste-norte flojos a lo largo del día. Realmente, esto se debe al pasillo que se forma entre un anticiclón atlántico y una borrasca europea. Entrará un flujo de viento húmedo que favorecerá, como se ha descrito antes, la entrada de abundante nubosidad y la probabilidad de lluvias aunque sean de carácter débil. Las temperaturas máximas descenderán en la cordillera y en toda la mitad occidental, mientras que en la oriental se mantendrán. Las mínimas subirán en todo el interior y no experimentarán cambios en la costa. El domingo aún se prevén nubes y precipitaciones débiles de madrugada y por la mañana, pero la inestabilidad remitirá y se abrirán claros durante la tarde hasta quedar poco nuboso. Esto es debido a que el anticiclón atlántico se irá adentrando hacia la Península Ibérica. Las temperaturas máximas bajarán, en este caso en la mitad oriental, y las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada. El lunes comenzaremos la semana con cielos soleados en todo el Principado de Asturias.

