Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este sábado, 8 de noviembre

Por la mañana tendremos cielos nubosos y aún se esperan algunos chubascos

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:30

Para la previsión del tiempo en Asturias de este sábado: a lo largo del día las altas presiones se irán adentrando en la Península desde el Atlántico por lo que iremos observando una clara mejoría conforme transcurran las horas. Por la mañana tendremos cielos nubosos y aún se esperan algunos chubascos, asociados a líneas de inestabilidad, que serán más probables y frecuentes hacia el oriente asturiano. Así todo, durante la primera parte de la mañana, no se descarta que se pueda escapar algún chubasco también en el occidente. Esta inestabilidad remitirá en la segunda mitad de la jornada y, a la par, se irán abriendo claros de oeste a este de forma progresiva hasta quedar los cielos poco nubosos o prácticamente despejados por la noche. Los vientos soplarán de componente oeste por la mañana con rachas moderadas, tendiendo a soplar de sur con intensidad floja por la tarde. En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso generalizado de las máximas y de las mínimas. Las máximas bajarán entre 2 y 3 ºC en toda la región, pudiendo ser el descenso algo más significativo en la cordillera. Las mínimas, que se registrarán al final del día cuando el cielo quede despejado, bajarán entre 3 y 5 ºC salvo en el litoral oriental donde apenas variarán respecto al viernes. Además, se prevén heladas en zonas altas de montaña tanto a primeras horas como a últimas. El domingo tiempo estable con intervalos de nubes medias y altas, aunque al final de la tarde aparecerán precipitaciones que afectarán al sector occidental. Las máximas subirán en la mitad sur manteniéndose en el resto y las mínimas descenderán ligeramente.

