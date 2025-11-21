El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este sábado, 22 de noviembre: suben las temperaturas

Durante la tarde se prevén precipitaciones débiles que podrán afectar a cualquier punto pero, así todo, serán menos probables y frecuentes cuanto más nos desplacemos hacia el oriente y norte de la región

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:54

Esta es la previsión del tiempo en Asturias: tras unos días fríos en Asturias, este sábado notaremos un ascenso significativo de las máximas gracias a un predominio de vientos de suroeste. Así pues, amaneceremos con intervalos de nubes altas sin posibilidad alguna de precipitaciones. Conforme avance el día es posible que ya vayamos viendo nubes también de tipo medio entrando por el oeste. Durante la tarde se prevén precipitaciones débiles que podrán afectar a cualquier punto pero, así todo, serán menos probables y frecuentes cuanto más nos desplacemos hacia el oriente y norte de la región. Serán unas lluvias asociadas a un frente cálido y es por ello por lo que subirán las temperaturas máximas hoy sábado. Ascenderán hasta 6 ºC en el oriente, hasta 4 o 5 ºC en el centro y hasta 2 o 3 ºC en el occidente respecto al viernes. Las mínimas, que tendrán lugar a primera hora de la mañana, serán algo más bajas que las de este viernes. Concretamente, se prevé que bajen hasta 2 ºC e, incluso, hasta 3 o 4 ºC en el tercio sur. Los vientos, como mencionábamos antes, predominarán de suroeste especialmente a partir del mediodía con posibilidad de rachas moderadas durante la tarde.

El domingo continuaremos con vientos de suroeste y mayor nubosidad hacia la cordillera y el occidente donde no se descartan precipitaciones. Tiempo más estable en el resto de Asturias. Las temperaturas máximas subirán 3 o 4 ºC más, mientras que las mínimas ascenderán espectacularmente hasta 10 ºC más que hoy sábado.

