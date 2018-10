El septiembre más cálido de los últimos años deja al suroccidente asturiano casi seco La lluvia recogida en la región no alcanza ni la mitad de la esperada. En la zona occidental, Soto de la Barca no llegó ni al 20% de su capacidad P. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 4 octubre 2018, 04:04

Muy cálido y seco. El mes de septiempre apenas dejó dos periodos con precipitaciones significativas, lo cual provocó que las cantidades recogidas no hayan llegado ni a la mitad de las esperadas por los expertos. La zona con mayor escasez de lluvias se localizó en el interior occidental de la región, donde estaciones como Soto de la Barca no han llegado a acumular ni el 20% de la precipitación con la que se contaba en esta época del año. No fue así en el caso de la costa central y oriental, donde la lluvia se aproximó al volumen normal del mes de septiembre, con un cumplimiento del 95% y el 87% de las previsiones esperadas en Gijón y el aeropuerto de Asturias respectivamente.

Pese a ello, con la lluvia recogida, el Año Hidrológico 2017-2018 termina con un superávit del 44% en el observatorio de Oviedo, con 1387 mm. recogidos desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2018, un 11% en el aeropuerto de Asturias (1177 mm.) y del 25% en Gijón (1.129 mm. recogidos).

Por otro lado, las temperaturas se han mantenido por encima de los valores normales durante la mayor parte del mes. Tanto las mínimas, que se mantuvieron altas y sin oscilaciones -hasta el descenso entre los días 24 y 26- como las máximas, que llegaron a rozar los 35 grados centígrados a mitad de mes. Con estas temperaturas, el pasado mes ha estado entre los septiembres más calurosos de los últimos años, convirtiéndose en Oviedo en el quinto más cálido desde 1971.

Estos datos reflejan como el tiempo de septiembre ha estado dirigido por la presencia predominante de las altas presiones sobre la región. El núcleo del mencionado anticiclón se situó, en general, sobre el Atlántico norte la primera decena de mes; extendido entre las Azores y el Mar del Norte durante la segunda, y localizado en la latitud de las Islas Británicas a lo largo de la tercer. Una situación interrumpida por la llegada a la región de una borrasca atlántica con frente asociado el día 23.