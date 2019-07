El primer fin de semana de julio llena las playas de Asturias

Niebla, lluvia y «alguna tormenta ocasional». Es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mañana en Asturias, un escenario muy diferente a la de toda la franja este del país, donde un total de 18 provincias estarán en riesgo por altas temperaturas, tormentas y fuertes vientos.

En Asturias, el mercurio ni se acercará a los 40 grados que amenazan a otras comunidades, pero eso no significa que no haga mucho calor y, sobre todo, mucho bochorno. Si el llenazo de playas y piscinas no fuera suficiente para corroborarlo, lo hacen los datos. los Hasta las 16 horas de este sábado, la Aemet ha registrado la temperatura máxima en Pola de Somiedo, donde se han alcanzado los 25,7 grados. En Tineo y Felechosa (Aller), por su parte, el mercurio ha llegado a 25,5 grados y en Salas y Mieres, 24,9.

Este domingo, la situación apenas cambiará, aunque se prevén unas temperaturas algo más bajas. Para Oviedo, Gijón y Avilés se anuncian máximas de 23 grados y en localidades Llanes o Navia se superarán por poco los veinte grados. Eso sí, la sensación de bochorno no nos abandonará, ya que el riesgo de tormentas permanece. Todo podría cambiar el lunes, con cielos nubosos que traerán chubascos y tormentas.