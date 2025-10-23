El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este viernes, 24 de octubre

A lo largo de la segunda mitad del día observaremos cómo los cielos se despejarán de nubes

Iván Rodríguez

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:03

La previsión del tiempo en Asturias para este viernes: esperamos un día estable en todo el Principado de Asturias. Por la mañana, a lo sumo, veremos intervalos de nubes altas sin importancia que, como es habitual de este tipo de nubosidad, no dejarán lluvias. A lo largo de la segunda mitad del día observaremos cómo los cielos se despejarán de nubes por lo que el sol será el gran protagonista de la tarde. Los vientos serán flojos predominando de noroeste. Las temperaturas máximas apenas variarán, mientras que las mínimas bajarán ligeramente en el interior y se mantendrán en la costa y alrededores. El sábado, en cambio, se prevé mayor nubosidad que podrán dejar precipitaciones débiles que recorrerán la región. Las temperaturas máximas bajarán entre 2 y 3 grados en la mitad occidental y de forma más ligera en la oriental. En cuanto a las mínimas subirán en todo el interior manteniéndose en el litoral. Cielos nubosos también para el domingo con probabilidad de precipitaciones.

