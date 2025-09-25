El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este viernes, 26 de septiembre

El día se presentará soleado en toda la región desde primera hora de la mañana

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:11

La previsión del tiempo en Asturias para este viernes: un día más, esperamos tiempo anticiclónico en la región. El día se presentará soleado en toda la región desde primera hora de la mañana. En todo caso, podría ir apareciendo cierta nubosidad de tipo alto a lo largo de la segunda parte del día pero será insignificante. De hecho, la probabilidad de lluvias será completamente nula. Los vientos predominarán de componente de este con rachas moderadas en la costa, mientras que en el interior se hará esperan flojos. Las temperaturas máximas subirán hasta 5 grados en el suroccidente respecto a ayer jueves, hasta 4 grados en la cordillera, hasta 3 grados en el resto del interior y hasta 2 grados en la costa y proximidades.

Las temperaturas mínimas serán similares a las de este jueves, pudiendo subir muy ligeramente en la cordillera y manteniéndose en el resto del Principado.

El sábado observaremos cómo aumentarán las nubes y no se descarta que pueda acabar lloviendo en el occidente asturiano. Las temperaturas máximas bajarán únicamente en el sector occidental y no experimentarán variación en el oriental. Las mínimas subirán de forma generalizada. El domingo, aún con incertidumbre, todo apunta a que finalmente la probabilidad de lluvias sea baja con momentos de claros durante el día.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  3. 3 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  4. 4 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  5. 5

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  9. 9 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  10. 10 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este viernes, 26 de septiembre

El tiempo en Asturias para este viernes, 26 de septiembre