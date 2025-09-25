El tiempo en Asturias para este viernes, 26 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:11 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este viernes: un día más, esperamos tiempo anticiclónico en la región. El día se presentará soleado en toda la región desde primera hora de la mañana. En todo caso, podría ir apareciendo cierta nubosidad de tipo alto a lo largo de la segunda parte del día pero será insignificante. De hecho, la probabilidad de lluvias será completamente nula. Los vientos predominarán de componente de este con rachas moderadas en la costa, mientras que en el interior se hará esperan flojos. Las temperaturas máximas subirán hasta 5 grados en el suroccidente respecto a ayer jueves, hasta 4 grados en la cordillera, hasta 3 grados en el resto del interior y hasta 2 grados en la costa y proximidades.

Las temperaturas mínimas serán similares a las de este jueves, pudiendo subir muy ligeramente en la cordillera y manteniéndose en el resto del Principado.

El sábado observaremos cómo aumentarán las nubes y no se descarta que pueda acabar lloviendo en el occidente asturiano. Las temperaturas máximas bajarán únicamente en el sector occidental y no experimentarán variación en el oriental. Las mínimas subirán de forma generalizada. El domingo, aún con incertidumbre, todo apunta a que finalmente la probabilidad de lluvias sea baja con momentos de claros durante el día.

