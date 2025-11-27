El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este viernes, 28 de noviembre

Amaneceremos con poca nubosidad y, a lo largo de la jornada, observaremos intervalos de nubes altas a lo sumo

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:56

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el viernes: esperamos otro día con unas condiciones meteorológicas estables en prácticamente todo el Principado. Amaneceremos con poca nubosidad y, a lo largo de la jornada, observaremos intervalos de nubes altas a lo sumo. La única excepción tendrá lugar en el tercio oeste asturiano donde aparecerá nubosidad de tipo bajo, sobre todo en el litoral occidental, debido a la cercanía de un frente estacionario que no llegará a entrar pero, igualmente, no se descarta que se pueda escapar alguna gota en ese sector durante la tarde. Los vientos serán flojos pudiendo predominar por momentos de suroeste. Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente entre 1 y 2 ºC en toda la región respecto al jueves. Las mínimas apenas variarán. El sábado sí que se esperan cambios importantes. La mañana se presentará estable, pero a partir del mediodía entrarán nubes y dejarán precipitaciones a causa del paso de un frente frío que cruzará la región. La tarde será muy lluviosa y la cota de nieve acabará situándose sobre los 1100 o 1200 metros de altura. Los vientos comenzarán soplando de suroeste con rachas moderadas y rolarán a noroeste con la llegada del frente frío. El domingo será un día cargado de nubes con precipitaciones que irán de más a menos con el transcurso de la tarde. La cota de nieve rondará los 1100 metros todo el día. Las temperaturas descenderán.

