El tiempo en Asturias para este viernes, 31 de octubre

Para la previsión del tiempo en Asturias de este viernes: esperamos una jornada marcada por los vientos de sur-suroeste que soplarán con cierta intensidad. Las rachas serán localmente fuertes en la cordillera y también en otras zonas expuestas del sector occidental. En el resto de la región las rachas serán moderadas pudiendo alcanzar los 60 km/h. La Agencia Estatal de Meteorología tendrá activado el aviso amarillo hasta las 15:00 horas de la tarde en la cordillera por rachas que podrían registrar los 90 km/h. De hecho, según los modelos meteorológicos, es probable que en puntos de Picos de Europa se puedan incluso alcanzar los 100 km/h. En cuanto al estado de los cielos, como viene siendo habitual en situaciones en las que soplan con intensidad los vientos de sur-suroeste, las nubes quedarán restringidas en su mayor parte en el suroeste y en la cordillera donde no se descarta que se pueda escapar alguna gota durante el día. En el resto las nubes serán de tipo alto que podrían, a lo sumo, dejar el cielo velado. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en todo el litoral y también en zonas del centro del Principado, mientras que en el resto apenas variarán respecto al jueves. Las mínimas ascenderán de forma notable y generalizada pudiendo registrarse hasta 6/8 ºC más altas gracias los vientos de componente sur anteriormente mencionados. El sábado se prevén cielos muy nubosos con precipitaciones por la mañana que recorrerán la región de occidente a oriente. Estas lluvias remitirán durante el día salvo en el sector oriental donde aún podrían esperarse por la tarde. Las temperaturas descenderán tanto las máximas como las mínimas.