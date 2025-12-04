El tiempo en Asturias para este viernes, 5 de diciembre

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el viernes: encontramos una borrasca en el Atlántico norte y un anticiclón en el norte de África. Entre ellos se forma un pasillo de vientos de suroeste que arreciarán con cierta fuerza en la cordillera, costa y también en el sector occidental asturiano. Gracias a estos vientos las temperaturas máximas experimentarán un importante ascenso. Concretamente, subirán más de 5 ºC en toda la región pudiendo ser el ascenso de hasta 8 ºC respecto al jueves. Las mínimas experimentarán ligeros ascensos en el occidente y apenas variarán en el resto del Principado. En cuanto al estado de los cielos, esperamos nubosidad con una mayor probabilidad de precipitaciones cuanto más nos desplacemos hacia el oeste y hacia el sur de la Comunidad Autónoma. Así todo, no se descarta que se pueda escapar algún chubasco en otros puntos de la región, más probablemente por la mañana. Durante todo el viernes estará activado el aviso amarillo en la costa por olas de hasta 5 metros de altura. El sábado será otra jornada marcada por los templados vientos de suroeste que volverán a subir las temperaturas máximas y, en este caso, especialmente las mínimas. Los cielos se presentarán con intervalos de nubes medias y altas. El aviso en la costa por oleaje será de nivel naranja a partir de las 8:00 horas de la mañana por olas de hasta 6 metros. Este aviso se prolongará durante todo el sábado.