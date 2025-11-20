El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este viernes, 21 de noviembre: aún se esperan nevadas a 800 metros

Se prevén nuevamente cielos muy nubosos con precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente moderadas

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:56

Esta es la previsión del tiempo en Asturias: este viernes se prevén nuevamente cielos muy nubosos con precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente moderadas. Esta inestabilidad será más abundante por la mañana, pero por la tarde aún seguirá presente aunque con tendencia a remitir al final del día. No se descarta incluso que se abran claros por la noche. La cota de nieve oscilará entre los 800 y los 1000 metros en función de donde nos encontremos, siendo el oriente asturiano el sector donde se localizará la cota más baja y el occidente la más alta. El aviso meteorológico en la cordillera, de nivel amarillo, se prolongará hasta las 18:00 horas de la tarde. Los vientos soplarán de componente norte moderados, aflojando al final del día. Las temperaturas máximas serán similares a las del jueves, mientras que las mínimas podrán descender un poco al menos en el centro y en el oeste del Principado.

El sábado comenzaremos el día con pocas nubes pero, durante la tarde, aumentará la nubosidad y llegarán lluvias que entrarán por el occidente y se desplazarán por toda la Comunidad Autónoma. Estas lluvias estarán asociadas a un frente cálido. Por lo tanto, no solo no se espera nieve sino que se podrá derretir la nieve caída de estos días atrás. Los vientos soplarán de suroeste moderados. Así todo, la mañana será muy fría pero las máximas subirán hasta 4 ºC más respecto a las que anotemos este viernes.

