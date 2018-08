El mal tiempo restó medio millar de reservas al día a casas rurales, apartamentos y campings Turistas en Gijon. / Aureli Flórez Solo los hoteles evitaron al sector turístico cerrar junio en números rojos, mientras los pisos privados se llevaron uno de cada cinco clientes CHELO TUYA GIJÓN. Miércoles, 1 agosto 2018, 15:50

Solo los hoteles evitaron que el sector turístico asturiano iniciara el verano con números rojos. Los 8.336 turistas de más y el medio millar de reservas extra contabilizados el mes pasado respecto a los resultados de junio de 2017 son facturables, exclusivamente, a la oferta hotelera de la región. Especialmente, tal y como adelantó EL COMERCIO, gracias al tirón gijonés, que incrementó un 12% su negocio.

Sin embargo, los alojamientos extrahoteleros acusaron el mal tiempo, con pérdidas de más de medio millar de reservas cada día durante el mes de junio. De poco le sirvió al sector rural del Principado ser el quinto con más reservas de todo el país, pues por el camino se dejó 4.445 pernoctaciones. Eso supone un descenso del 7%, clónico al que sufrió el sector del camping.

La tasa de caída llegó al 21% en el caso de los apartamentos turísticos. A ellos, además del mal tiempo, les dañó el alquiler de pisos de particulares. Esa «competencia desleal», según calificación de los propietarios de los apartamentos, se llevó uno de cada cinco viajeros. Tanto es así que sus 5.941 clientes registrada es la cifra más baja del país tras La Rioja. En tasa de ocupación, los apartamentos turísticos asturianos se quedaron a la cola de España.

Esas son algunas de las claves del informe del Instituto Nacional de Estadístico (INE) publicado ayer. Los resultados de los alojamientos extrahoteleros arrojan caídas en todo el país del 3,8%, que se ven aumentadas en Asturias. Así, en clientes las mermas oscilaron entre el 5,6% registrado por la oferta rural, que se quedó en 23.234 usuarios, y el 18% de los apartamentos. Entre ambos, los campings alojaron 16.164 personas, un 11,4% menos que solo un año antes.

A menor número de turistas, menos reservas. Las 60.472 reservas del turismo rural suponen una caída del 7% o, lo que es lo mismo, 150 pernoctaciones menos cada día. Los campings dejaron de vender 4.210 noches, un 6,6% menos, mientras que los apartamentos se vieron arrollados por otras fórmulas. En junio de 2017, contabilizaron 25.268 reservas. Hace un mes, solo 18.098.

No obstante, el Gobierno regional prefiere ampliar el foco y fijarse en los resultados de todo el semestre, en lugar de entrar al detalle de lo ocurrido en junio. Así, el director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, quiso destacar «la evolución del sector turístico en el semestre».

Se fijó él «en el incremento en turismo internacional, de casi el 6%, uno de los pilares fundamentales de la estrategia en materia de turismo del Principado».

«Vamos con la ola»

No lo ven así los empresarios. «Solo hay que mirar las centrales de reservas por internet y ver el crecimiento desorbitado de la oferta de los pisos turísticos», apunta Cristina Cueto. Propietaria de Apartamentos Capua, es una de las voces más críticas con la falta de control en Asturias de la comercialización de las viviendas de particulares como alojamiento turístico». Apunta Cueto, además, la evidencia de que «el tiempo no ha ayudado. El año pasado, en el centro y el sur del país hubo hasta cierre de colegios por el calor. Este año no ha sido así y se ha notado».

Coinciden con esa versión Ana Soberón, del Clúster de Turismo Rural, y Tony Amieva, gerente del mayor camping de Asturias, el Municipal de Deva. Dice Amieva que «no solo junio fue peor, también julio», y explica Soberón que «vamos con la ola. Crecimos cuando creció el turismo en toda España. Ya descendemos cuando lo hace el resto del país. Aún no hemos demostrado que estamos haciendo las cosas bien».

Una hacer las 'cosas bien' que pasa por ofrecer «productos específicos y originales» para lograr «desestacionalizar». Las miras de todos puestas, ahora, en agosto. «En el que llenaremos, pero eso pasa siempre».