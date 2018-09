Asturias abre el otoño con máximas de 30 grados Playa de San Lorenzo, Gijón. / EFE Después de que los termómetros se desplomasen hasta diez grados el lunes y el martes, hoy las temperaturas han vuelto a repuntar a valores totalmente veraniegos ELCOMERCIO.ES Miércoles, 26 septiembre 2018, 19:40

La entrada en el otoño ha estado marcada en Asturias con un brusco descenso de temperaturas que, tras un fin de semana caluroso, se hizo notar especialmente el lunes y el martes. Mientras que el sábado y el domingo Tineo registraba máximas de 28 y 30 grados, los termómetros se desplomaron diez grados el lunes y no superaron los 20,9 en Ibias, donde ayer también se registraba la temperatura más alta de la región: 22,6.

Con el armario todavía lleno de prendas veraniegas, la mayoría de los asturianos se vieron sorprendidos por este brusco descenso de las temperaturas asumiendo que, definitivamente, el otoño había llegado. Se inauguraba esa época del año en el que los que ya han sacado el abrigo se cruzan por la calle con los que no han guardado las sandalias y todavía no se sabe qué complemento se impondrá. Sin embargo, a juzgar por los valores máximos registrados este miércoles, parece que los amantes de la ropa fresca se han impuesto. El mercurio ha alcanzado en algunos puntos del interior región temperaturas similares a las de julio y agosto -30,2 grados en Somiedo, 28,6 en Ibias o 27,6 en Amieva-, mientras que en la costa los termómetro rozó los 25 grados. No obstante, el otoño sí se hace notar en la madrugada, cuando las mínimas son realmente frescas. Hoy, por ejemplo, la temperatura más baja, 6,1 grados, se registró en Aller, mientras que Somiedo el mercurio cayó hasta los 6,9 de madrugada.

La Agencia Estatal de Estatal de Meteorología prevé además que esta situación de cielos despejados y temperaturas cálidas se prolonguen mañana, cuando se espera que incluso suban las mínimas de manera general, al igual que las máximas en la mitad norte. Para el viernes se espera, no obstante, un notable descenso de las temperaturas que podrían mantenerse en esos valores el resto de la semana.