¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
'Tomasín' al ser detenido en 2011 por matar a su hermano, tras 58 días escondido en los montes. Azcárate

'Tomasín', de ermitaño a quebradero de cabeza de las fuerzas de seguridad

El hombre mató a su hermano en 2011, se escondió 58 días en los montes de Tineo, salió de la cárcel en 2017 y caminó durante once días hasta llegar a su casa. Ahora lo buscan por los mismos montes tras la denuncia por desaparición

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

¿Dónde está 'Tomasín'? A Tomás Rodríguez le buscan los mismos que ya lo hicieron hace catorce años: la Guardia Civil. Y por los mismos ... montes. Pero ahora, por un caso bien distinto. El hombre que en 2011 permaneció oculto durante 57 días en las laderas de los bosques de Tineo tras matar a su hermano, es objeto de un amplio despliegue de los servicios de emergencia para dar con su paradero después de que unos familiares denunciasen su desaparición.

