'Tomasín', de ermitaño a quebradero de cabeza de las fuerzas de seguridad

¿Dónde está 'Tomasín'? A Tomás Rodríguez le buscan los mismos que ya lo hicieron hace catorce años: la Guardia Civil. Y por los mismos ... montes. Pero ahora, por un caso bien distinto. El hombre que en 2011 permaneció oculto durante 57 días en las laderas de los bosques de Tineo tras matar a su hermano, es objeto de un amplio despliegue de los servicios de emergencia para dar con su paradero después de que unos familiares denunciasen su desaparición.

Se trata de una de las muchas ausencias del hombre de 54 años que en 2017 salió de prisión tras cumplir condena por el homicidio de su hermano, con quien mantenía una muy mala relación desde años atrás. La peculiaridad de 'Tomasín' se entiende con una sola explicación: cuando abandonó el centro penitenciario de Asturias caminó, cargado con el macuto, aproximadamente los 90 kilómetros que le separaban de sus montes de Tineo. Tardó once días en llegar.

Su estancia durante seis años en prisión fue la única vez que Tomás Rodríguez abandonó su zona, que conoce a la perfección, lo que motivó que cuando estuvo prófugo de la justicia y la Guardia Civil lo buscase por tierra y aire, no pudieran localizarle durante casi dos meses. Finalmente, fue detectado por unas cámaras que se instalaron en el monte y que captaron la presencia de este ermitaño que tuvo en jaque a las fuerzas de seguridad, las mismas que ahora se dedican a buscarle por si ha sufrido alguna indisposición en esos montes suyos.

En la casa en la que vive, muy rudimentaria, colgaba estos días una bolsa con comida que sus familiares le habían dejado. Como hacen siempre desde que salió de prisión. Porque pese a la condena por haber matado a su hermano, cuenta con el cariño de su pueblo. En 2011, cuando ya por fin los guardia civiles pudieron dar con él y fue detenido, sus vecinos lo recibieron entre aplausos a la entrada del juzgado. 'Tomasín' sonreía, esposado y custodiado por los agentes. «Nada más vernos nos dijo que se había escondido durante días por miedo, estaba muy nervioso, pero colaboró», dijeron los investigadores durante el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial, en Oviedo. Reconoció que había matado a su hermano de dos disparos con un arma casera. Dijo que le llevaba tratando mal toda la vida y que le tenía pavor. Pero como los caminos de 'Tomasín' son inescrutables, en su declaración en la vista oral cambió de versión y dijo que no, que no lo había matado él, que había sido otro hombre. Ahora, le vuelven a buscar, también por tierra y aire para dar con su paradero. Como ya hicieron en 2011.