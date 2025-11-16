Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía» Localizado en un bar tienda de Obona comprando callos, chorizo y latas, el hombre al que buscaban desde hacía seis días no quiero volver a su casa y prefiere seguir por el concejo «de paseo»

Olaya Suárez Tineo Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:15 | Actualizado 17:47h. Compartir

'Tomasín' no había sufrido una indisposición ni percance alguno por los montes de Tineo. No estaba en apuros ni había tenido un accidente. Estaba de turismo por su propio concejo. «Solo quería ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía», le dijo a los agentes de la Guardia Civil que acudieron al bar tienda de Obona en el que hoy por la mañana, después de seis días de búsqueda, fue localizado al entrar a comprar comida.

En concreto, Tomás Rodríguez -54 años, una condena de seis por el homicidio de su hermano y fugado de la Justicia durante dos meses por esos mismos montes- compró callos, chorizos, latas de conservas y azúcar. En total: 46 euros. Los metió en una mochila que llevaba a la espalda y salió del negocio para seguir su ruta. Un testigo alertó a los servicios de emergencia que lo buscaban desde que unos primos interpusiesen una denuncia por desaparición.

Hasta Obona, a 20 kilómetros de Llaneza, donde vive, se desplazaron agentes de la Guardia Civil y el capitán de la compañía, se entrevistaron con él y le dijeron que llevaban buscándole varios días porque su familia estaba preocupada. No le dio importancia y no quiso regresar a casa. Tampoco cuando su prima, que acudió a Obona nada más tener conocimiento de que había aparecido, se ofreció a llevarle en coche de vuelta a casa. 'Tomasín' quería seguir a su aire, como ha vivido toda su vida. Se despidió, cogió un palo para apartar la maleza que le acompaña en su camino, y siguió su rumbo por los montes.

Ampliar Daniel Rodríguez Cortina, el vecino que avisó el sábado de la presencia de 'Tomasín' en Obona Damián Arienza

Atrás quedan seis días de intensa búsqueda por parte del dispositivo dirigido por la Guardia Civil en colaboración con Bomberos de Asturias. Peinaron montes, caminos y pueblos en busca de alguna pista que ayudase a localizar al hombre que en 2011 protagonizó una huida de película por Tineo. La primera información de este último rocambolesco episodio llegó la mañana del sábado cuando un vecino de Obona, Daniel Rodríguez Cortina, lo vio pasar «por mitad de un prao, con una mochila, un palo y unos plásticos encima». Eran las 9 de la mañana. Alertó a los integrantes del dispositivo de búsqueda pero cuando llegaron, una vez más, 'Tomasín' se había esfumado. Fue hoy sobre las 11 de la mañana cuando, apremiado por la escasez de víveres tuvo el primer contacto con la civilización: en el bar tienda del pueblo. Donde siempre se encuentra de todo. Incluso a 'Tomasín'.