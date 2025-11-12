El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Pumares y Covadonga Tomé.
Presupuestos en Asturias

Tomé ve «avances» en la negociación presupuestaria mientras Foro enfría su diálogo con el Gobierno

La líder de Somos confía en cerrar un acuerdo incluso antes del registro del proyecto en la Cámara mientras Adrián Pumares considera «altamente improbable» apoyar las cuentas de 2026

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

La negociación de los presupuestos autonómicos para 2026 sigue el guión previsto. Aunque las fuerzas que sustentan al Gobierno regional -PSOE e IU-Convocatoria ... por Asturies- dicen mantener abiertas las conversaciones tanto con la exdiputada de Podemos y ahora líder de Somos, Covadonga Tomé, como con el portavoz de Foro, Adrián Pumares, resulta evidente que avanzan a ritmos muy distintos. Mientras Tomé reconoce que las conversaciones están «fluyendo» y se muestra confiada en alcanzar un acuerdo antes incluso de que el proyecto de ley llegue a la Cámara asturiana, el también secretario general de Foro admitía este miércoles que «es altamente improbable» que respalde con su voto el proyecto.

