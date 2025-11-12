Tomé ve «avances» en la negociación presupuestaria mientras Foro enfría su diálogo con el Gobierno

La negociación de los presupuestos autonómicos para 2026 sigue el guión previsto. Aunque las fuerzas que sustentan al Gobierno regional -PSOE e IU-Convocatoria ... por Asturies- dicen mantener abiertas las conversaciones tanto con la exdiputada de Podemos y ahora líder de Somos, Covadonga Tomé, como con el portavoz de Foro, Adrián Pumares, resulta evidente que avanzan a ritmos muy distintos. Mientras Tomé reconoce que las conversaciones están «fluyendo» y se muestra confiada en alcanzar un acuerdo antes incluso de que el proyecto de ley llegue a la Cámara asturiana, el también secretario general de Foro admitía este miércoles que «es altamente improbable» que respalde con su voto el proyecto.

Desde el primer momento, todas las miradas estaban puestas en la diputada independiente, quien exigió que antes de iniciar la negociación presupuestaria se debatieran sus propuestas en materia fiscal, alcanzando un acuerdo esta misma semana. Este miércoles, tras la reunión de portavoces, Tomé reconocía que aún no había hecho llegar su documento de propuestas al Gobierno regional ni a los partidos que lo apoyan -será a finales de esta semana-, pero aun así se mostró más que optimista con el avance de las conversaciones e incluso con la posibilidad de alcanzar un entendimiento más pronto que tarde.

El Ejecutivo prevé aprobar el borrador el 24 de noviembre, aunque según Tomé no se descarta tampoco hacerlo una semana antes, el 17 de noviembre. Esa circunstancia no supone ningún obstáculo para la diputada del Grupo Mixto, que insiste en que las conversaciones están «avanzadas» pese a que el Gobierno regional aún no haya tenido acceso a su propuesta por escrito. «Aunque no esté presentado un documento por escrito, eso no quiere decir que no hayamos hablado de las prioridades», justificó.

Muy distinta es la situación de Foro, pese a que la formación presentó su documento de prioridades y propuestas el pasado 31 de octubre. El diputado Adrián Pumares considera «altamente improbable» apoyar las cuentas «fundamentalmente porque no se tienen en cuenta los requisitos fiscales que plantea Foro» y, al contrario, denuncia, «se esquilma a las clases medias y trabajadores del Principado aprovechándose de que la inflación está desbocada».

Añadió además para justificar este enfriamiento en la negociación que el Gobierno regional «no va a apostar de verdad por una política de vivienda que solucione el problema de raíz», ya que, a su juicio, gravar a los grandes tenedores no resolverá la situación. Pumares reprochó que, a estas alturas, «desconoce» cuáles de las medidas propuestas por Foro serán asumidas y, aun así, tampoco parece valorar la abstención. «Evidentemente no es tan improbable como el voto a favor, pero a fecha de hoy ese escenario también está lejos», reconoció.

Continuar o no con las conversaciones, dijo, dependerá de la «buena voluntad» del Gobierno, aunque advirtió de que el incumplimiento por parte del equipo de Adrián Barbón de algunos de los compromisos adquiridos en 2023 para aprobar las cuentas de 2024, las últimas que apoyó su formación, «no genera un caldo de cultivo de confianza».