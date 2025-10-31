Covadonga Tomé fuerza al Principado a negociar primero la reforma fiscal que los presupuestos La diputada del Grupo Mixto se reunirá el lunes con el Ejecutivo de Barbón para abordar sus enmiendas a la reformal del IRPF y al Impuesto de Transmisiones antes de iniciar la negociación presupuestaria

Adrián Barbón encabeza la reunión del Gobierno regional con los portavoces del PSOE e IU-Convocatoria por Asturies y el equipo de Covadonga Tomé.

Primero reforma fiscal y luego, presupuestos. La diputada del Grupo Mixto y líder de Somos, Covadonga Tomé, impuso este viernes el calendario de negociación con ... el Gobierno regional que su equipo viene reclamando en las últimas semanas y forzó al Principado a negociar primero la reforma fiscal para, una vez superado ese capítulo, comenzar a hablar de presupuestos. La exdiputada de Podemos quiso dejar claro que el resultado de una negociación no condicionará la otra, pero insistió en que sin cerrar el apartado fiscal su equipo no entrará en el debate presupuestario. Así, la diputada enmarcó el encuentro celebrado en la tarde del viernes con una delegación del Gobierno regional, liderada por Adrián Barbón, y los portavoces de PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, como un primer contacto en el que resultó evidente el «buen clima» pero en el que no se ofrecieron datos concretos ni se entró en el detalle. Eso sí, confirmó que el Ejecutivo regional se reunirá con su equipo el próximo lunes para negociar sus enmiendas en materia fiscal y se mostró convencida de que se alcanzará un acuerdo que permitirá a ambas partes pasar página e iniciar la negociación presupuestaria.

Debe recordarse que la diputada Covadonga Tomé reclama en sus enmiendas fiscales ir más allá en la reforma fiscal propuesta por el Gobierno regional ya que plantea subidas fiscales a partir de los 120.000 euros, y no sólo a partir de los 175.000 euros, como recoge la reforma propuesta por el Gobierno. Igualmente, en relación al impuesto de transmisiones, propone aumentar del 15 al 20% el gravamen para la transmisión de inmuebles a grandes tenedores propuesto por el Ejecutivo y, además, aplicar un tipo agravado del 20% a la compra de edificios completos, con el objetivo de frenar la «especulación y la gentrificación». Tomé insistió en que su equipo no va a sentarse en la ponencia de la ley para la reforma fiscal, constituida este viernes, «sin haber acordado con el Gobierno lo que proceda sobre nuestras enmiendas». A partir de ahí, dijo, «mandaremos nuestra propuesta para presupuestos que estamos terminando de perfilar y que versará una vez más sobre los temas que más nos preocupan, que son la vivienda, los servicios públicos, educación, salud, servicio de emergencias y cuidados».

