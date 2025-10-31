El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo
Adrián Barbón encabeza la reunión del Gobierno regional con los portavoces del PSOE e IU-Convocatoria por Asturies y el equipo de Covadonga Tomé. Pablo Nosti

Covadonga Tomé fuerza al Principado a negociar primero la reforma fiscal que los presupuestos

La diputada del Grupo Mixto se reunirá el lunes con el Ejecutivo de Barbón para abordar sus enmiendas a la reformal del IRPF y al Impuesto de Transmisiones antes de iniciar la negociación presupuestaria

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Primero reforma fiscal y luego, presupuestos. La diputada del Grupo Mixto y líder de Somos, Covadonga Tomé, impuso este viernes el calendario de negociación con ... el Gobierno regional que su equipo viene reclamando en las últimas semanas y forzó al Principado a negociar primero la reforma fiscal para, una vez superado ese capítulo, comenzar a hablar de presupuestos. La exdiputada de Podemos quiso dejar claro que el resultado de una negociación no condicionará la otra, pero insistió en que sin cerrar el apartado fiscal su equipo no entrará en el debate presupuestario. Así, la diputada enmarcó el encuentro celebrado en la tarde del viernes con una delegación del Gobierno regional, liderada por Adrián Barbón, y los portavoces de PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, como un primer contacto en el que resultó evidente el «buen clima» pero en el que no se ofrecieron datos concretos ni se entró en el detalle. Eso sí, confirmó que el Ejecutivo regional se reunirá con su equipo el próximo lunes para negociar sus enmiendas en materia fiscal y se mostró convencida de que se alcanzará un acuerdo que permitirá a ambas partes pasar página e iniciar la negociación presupuestaria.

