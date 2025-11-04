Tradición renovada en Pola de Allande: nuevo minymas impulsa el comercio local La cadena de supermercados reafirma su compromiso con el desarrollo rural con esta nueva apertura en la que tradición e innovación van de la mano

PUBLIRREPORTAJE Martes, 4 de noviembre 2025, 13:29 Compartir

Hace apenas una semana, Pola de Allande ha dado un paso firme hacia la modernización de su tejido comercial con la transformación de la histórica tienda de la Cooperativa Agrícola Allandesa en un supermercado minymas, gestionado por Hijos de Luis Rodríguez S.A. (HLR). El cambio no ha pasado desapercibido entre los vecinos, que en estos primeros días han podido descubrir un espacio más cómodo, luminoso y funcional, sin renunciar a la atención cercana de siempre.

La reconversión ha permitido conservar la esencia de la cooperativa, que durante décadas ha sido un punto de encuentro y abastecimiento para el concejo, adaptándola ahora a los estándares del comercio actual. Con 170 m² de sala de ventas y secciones de frutería, panadería y charcutería asistida, el nuevo establecimiento ofrece un surtido más amplio y competitivo, apoyado en la logística y experiencia de una de las cadenas de distribución líderes en Asturias: Supermercados masymas.

«Este proyecto no es una simple apertura, sino la evolución natural de un modelo que apuesta por el futuro de Allande», destaca Francisco Vela, responsable de expansión de franquicias de Hijos de Luis Rodríguez S.A. «El objetivo es mantener la cercanía de siempre, pero con la comodidad y eficiencia que hoy demandan los clientes.»

Innovación e Identidad local

El nuevo minymas combina la gestión moderna con la identidad local, ya que la Cooperativa Allandesa mantiene un local anexo de 60 m² dedicado a productos agrícolas y ganaderos. Durante los primeros días de apertura, sus clientes se pueden beneficiar de vales y descuentos especiales: por cada 15 € de compra, recibirán un vale de 5 € que podrán canjear posteriormente por cada 15 € de compra, en las fechas que se comunicarán en tienda. Los vales no serán acumulables con otras promociones.

Además, los clientes podrán beneficiarse del megacupón, del Club masymas y de la App de cliente frecuente, con la que acumularán un 1 % de descuento en cada compra.

La respuesta del público durante la primera semana ha sido muy positiva. Muchos vecinos destacan la mejora en el surtido, con más de 2.500 referencias, y el nuevo diseño del local, que ha hecho más cómoda y ágil la experiencia de compra.

Con este proyecto, Supermercados masymas, Hijos de Luis Rodríguez S.A., y la Cooperativa Agrícola Allandesa reafirman su compromiso con el desarrollo rural y demuestran que la tradición y la innovación pueden convivir en perfecta armonía.