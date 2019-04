Tráfico podrá acceder al móvil de conductores involucrados en accidentes Un conductor habla por un móvil mientras conduce. / AFP La Policía podrá, previa autorización judicial, analizar datos del teléfono como las llamadas realizadas durante el trayecto EUGENIA GARCÍA Jueves, 11 abril 2019, 19:39

Las llamadas de móvil de los conductores involucrados en accidentes de tráfico podrán ser analizadas, previa autorización judicial, para averiguar si el uso del dispositivo fue o no determinante en el siniestro. Esta medida, hasta ahora inédita, permitirá a las policías de Tráfico acudir a la autoridad judicial para pedir acceso a los datos del móvil si sospechan que el conductor usaba su teléfono mientras se encontraba al volante.

El fiscal del Tribunal Supremo y coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, remitió hoy un oficio a las distintas jefaturas de Tráfico (Guardia Civil, policías locales y autonómicas) en el que informaba de esta posibilidad, amparada por la circular 2/2019 emitida recientemente por la Fiscalía General del Estado. Según el escrito, en caso de accidente y ante la sospecha de que el automovilista iba distraído con su móvil se podrán solicitar datos que permitan rastrear e identificar el origen y el destino de una comunicación, determinar la fecha, hora y duración de la misma e identificar el tipo de comunicación y la localización del dispositivo con el que se ha realizado.

No obstante, quedará excluido en todo caso el acceso al contenido de la llamada. Es decir, el contenido de la conversación estará protegido, pero no así su duración o el momento en que se realizaron. Tampoco podrán los agentes examinar el móvil del conductor 'in situ', en el momento del siniestro, sino que deberán solicitar previamente la autorización judicial pertinente. Según Vargas, esta medida se trata de una «herramienta de investigación muy importante» que podrá emplearse en todo tipo de accidentes, no solo en los graves.

El uso del móvil al volante es la primera causa de muerte en la carretera por delante del exceso de velocidad y del consumo de alcohol. De hecho, según datos de la Dirección General de Tráfico esta distracción está detrás de uno de cada tres accidentes mortales. Esta infracción está castigada con tres puntos del carné y una multa de 200 euros, aunque si provoca un accidente con lesiones o muertes pasa a la vía penal.