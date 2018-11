Tráfico proyecta prohibir que los patinetes eléctricos circulen por la acera Un joven circula con un patinete eléctrico por Gijón. / DAMIÁN ARIENZA Quiere limitar su velocidad a 25 kilómetros por hora y que haya que tener 16 años para conducirlos. Casco y chaleco serán obligatorios MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 30 noviembre 2018, 03:07

Hace dos días que se dio a conocer que el pasado mes de agosto falleció una mujer de 92 años atropellada por un patinete eléctrico cuando caminaba por una acera de Esplugues de Llobregat (Barcelona). La noticia hizo saltar las alarmas en la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha tomado la determinación de regular el uso de este tipo de vehículos de movilidad personal. Hasta el momento, algunos ayuntamientos, como Madrid y Barcelona, han desarrollado su propia norma, mientras que otros, como Valencia y Gijón, la tienen en estudio.

La DGT prepara un real decreto, para su entrada en vigor en julio de 2019, que pretende establecer los criterios básicos para la circulación de estos vehículos. Fue el subdirector general de Movilidad y Tecnología de la DGT, Jorge Ordás, quien ayer dio a conocer los primeros detalles de esta normativa. El primero es que los menores de 16 años no podrán utilizar patinetes eléctricos. Pero quizá las medidas que más polémica puedan generar son que se impedirá que circulen por las aceras (deberán hacerlo por los carriles bici, sendas peatonales o 'zonas 30') y que no lo podrán hacer a más de 25 kilómetros por hora, límite de velocidad que se establecerá. En principio, al estar catalogados como vehículos de movilidad personal con propulsión eléctrica, no se precisará de un permiso de conducción, pero los usuarios sí podrán ser sometidos a controles de alcoholemia y drogas.

Esta normativa, que será de aplicación en todo el país, también prevé incluir la obligatoriedad de usar casco y chaleco reflectante, y la prohibición del uso de auriculares.

De momento, estas medidas han tenido buena acogida entre los expertos de entidades como la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial), Fundación Mapfre y Fundación Pons, que consideran necesario que los usuarios de patinetes eléctricos cuenten con «unos conocimientos mínimos de movilidad».

Rechazo de Ábalos

La iniciativa de la DGT ha chocado de frente con la opinión del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien resaltó que los patinetes eléctricos son competencia de los ayuntamientos y «basta con la ordenanza municipal de tráfico», por lo que considera que no es necesario un decreto ley al respecto. Pero su compañero del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya apuntó en octubre la necesidad de regular la cobertura de los seguros de quienes circulan en patinetes eléctricos porque «pueden causar daños importantes a terceros», como por ejemplo a peatones.

Al fallecimiento de la anciana en Cataluña hay que añadir el de un sexagenario que murió al estrellarse con su patinete en la localidad llanisca de Niembro, el pasado 8 de septiembre.

El hombre perdió el control del vehículo cuando bajaba por una fuerte pendiente. Además, el firme estaba mojado por la lluvia. Así, serían ya dos las personas fallecidas en España por accidentes relacionados con estos patinetes.