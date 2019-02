«Transfundiría mi sangre a Otín como gesto de solidaridad y admiración» El enfermero David Veiga se dispone a poner el apósito a Luis Hevia una vez finalizada la donación. / PIÑA «El HUCA consumió el año pasado 26.235 bolsas, casi la mitad entre cirugía cardiaca, las UCIs y oncología hematológica», dice el gerente del Área IV LAURA MAYORDOMO Viernes, 1 febrero 2019, 05:17

Por sus venas corre sangre roquera y «verde», por los colores del Puerto de Vega Fútbol Club, «el equipo de mi pueblo». Luis Hevia Panizo (Avilés, 1966), gerente del HUCA y del Área Sanitaria IV, abre la segunda temporada de la campaña anual 'Donando sangre con...' de EL COMERCIO. Es su primera donación. Y promete que no será la última.

-Gracias por aceptar la invitación.

-Reconozco que era una tarea pendiente así que soy yo quien os da las gracias por haberme dado este pequeño empujoncillo. Estoy agradecido y orgulloso de haber empezado.

-¿No había donado antes?

-Lo intenté siendo estudiante de Medicina, pero me descartaron. Después, problemas de salud, ya superados, no hacían aconsejable que donara. Así que, en la práctica, sí, ésta ha sido la primera vez.

-¿Y qué tal la experiencia?

-Bien. Es completamente indoloro, inocuo y muy breve. En cinco minutos estaba ya listo. El valor de la aportación merece la pena.

-Porque las donaciones de sangre son fundamentales para el sistema sanitario, ¿no?

-Es que no es reemplazable ni por la tecnología ni por ningún producto farmacéutico. La donación es un acto cívico en el que debemos implicarnos todos en la medida de nuestras posibilidades.

-¿Repetirá?

-Seguro que sí.

-¿A quién transfundiría su sangre?

-Está para el que la necesite.

-¿A Carlos López-Otín, como gesto de apoyo?

-Al profesor Otín me gustaría transmitirle toda mi solidaridad y admiración. Es una persona con una trayectoria de la que todos los asturianos deberíamos sentirnos muy orgullosos. Yo lo estoy. Es miembro de uno de los grupos de investigación asociados al ISPA y es un lujo y un privilegio contar con una persona de su categoría entre nosotros.

-¿Se vacunó contra la gripe?

-Sí.

-O sea, es de los que da ejemplo.

-Bueno, lo intento.

-Porque no está muy extendido entre el colectivo médico, ¿verdad?

-Este año andamos por el 25%.

-¿Por qué les cuesta tanto?

-No sabría responder. Creo que es una percepción subjetiva de que 'no me voy a contagiar'. No creo que sea porque duden de la eficacia de la vacuna. Es eficaz en un 70% de los casos.

-¿Ya se está notando en el HUCA la incidencia de la gripe?¿Cómo se está gestionando?

-Este año hemos creado una comisión multidisciplinar de seguimiento de la epidemia gripal en el área que está funcionando bien. También hemos modificado algunos flujos de pacientes. Por ejemplo, desde Urgencias, en función de la patología y de la edad de los pacientes, en caso de que precise ingreso ya se hace directamente en el dispositivo más adecuado, contando con el Monte Naranco en cualquier momento porque en anteriores campañas se hacía solo en determinados días de la semana y en horario de mañana.

-Hace dos meses que entró en vigor el decreto de tiempos máximos. ¿Lo cumple el HUCA?

-En algunas prestaciones no hemos podido cumplirlo por circunstancias estructurales de disponibilidad de profesionales. Aún así, la actividad quirúrgica en 2018 aumentó con respecto al año anterior. El tiempo útil en que están utilizándose los quirófanos aumentó en los últimos años y ahora es del 72%. Pero hay otras circunstancias, fundamentalmente el aumento de patología, en especial tumoral no demorable, que obliga a replantear la programación de los quirófanos posponiendo las intervenciones que son demorables.

-¿Con las listas de espera se le hiela la sangre?

-Procuro que se mantenga en estado líquido la mayor parte del tiempo, pero creo que se han realizado avances muy notables en estos últimos años. Se ha mejorado en tiempos y se ha disminuido el número de pacientes en espera. Estamos entre las comunidades con mejores resultados. En el nuevo HUCA, con el paso del tiempo y la implicación de los profesionales, el aprovechamiento de las instalaciones está llegando a niveles en algunos casos óptimos.

-¿Se necesita una sangre especial para ser gerente sanitario?

-No, siempre me he considerado una persona sin ningún atributo especial.

-¿Consume mucha sangre el HUCA?

-Con el paso al nuevo HUCA hubo una bajada en el consumo que luego, progresivamente, aumentó hasta 2016. Desde entonces, pese a incrementar la actividad y la cartera de servicios, el consumo ha ido bajando.

-¿Y eso cómo es posible?

-Con políticas de uso racional de este recurso, seleccionando mejor a los pacientes, ajustando las indicaciones...

-¿Tiene las cifras?

-En 2018, el HUCA consumió 26.235 bolsas y el Monte Naranco 1.198. En 2016, solo el HUCA había consumido casi 28.000 bolsas. Hay tres bloques que son los que consumen más de la mitad de la sangre: cirugía cardiaca, las UCIs y la atención a los procesos oncohematológicos. También el trasplante hepático, la cirugía traumatológica...

-¿A usted qué le consume la sangre?

-No soy de perder fácilmente los nervios. Quizá la injusticia, ¿no?

-¿Sangre rojiblanca o azul?

-Verde, por el Puerto de Vega Fútbol Club. Aunque habiendo sido gerente de Cabueñes y del HUCA tengo el corazón dividido.

-Lo que sí corre por sus venas en sangre roquera, ¿no ?

-Sí, me gusta mucho la música. Y tengo la suerte de que muchos de mis amigos, y nuestros hijos, comparten este hobby.

-En serio ¿de qué tipo es?

-A positivo.