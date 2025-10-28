El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un paso a nivel de ancho métrico en Parres. Nel Acebal
Trenes en Asturias

Transportes invertirá 8,5 millones para suprimir un paso a nivel y asegurar otros siete

La actuación incluida en el Plan de Cercanías reforzará la seguridad de los vecinos de la vía en Parres, Siero, Oviedo, Nava y Piloña

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 08:14

Comenta

El Ministerio de Transportes activa una inversión de 8,5 millones para mejorar la seguridad del tráfico ferroviario y los vecinos que conviven con él en Parres, Siero, Oviedo, Nava y Piloña. Los trabajos los coordinará Adif e implicarán la supresión de un paso a nivel y el refuerzo de las medidas de prevención en otros siete. La actuación forma parte del Plan de Cercanías, que incluye trabajos de puesta al día de la red de 1.500 millones.

La obra es un signo de los tiempos. Hasta hace unos años lo habitual es que las inversiones en pasos a nivel quedaran al fondo del cajón. Había otras prioridades que atender. Además eran frecuentes los conflictos entre Adif y los ayuntamientos, en relación a quién competía actuar en cada punto.

La gestión del sistema ferroviario sin embargo viene evolucionando a un incremento en las cotas de seguridad, aumentando la normativa y las exigencias en ese sentido. A ello se suma que el dinero captado por el Plan de Recuperación ha permitido desbloquear estos proyectos, logrando una mejora que se va generalizando en los pasos a nivel.

Esta vez el hito consta de dos contratos. En Parres se suprimirá un paso a nivel próximo a la estación de Soto de Dueñas, construyendo un paso superior para los vehículos de la N-634 y una pasarela peatonal de madera. Esta actuación tendrá 5,2 millones.

En el tramo Oviedo-Infiesto se actuará en siete cruces con 3,2 millones más, dotando de señales luminosas, barreras dobles, sistema de cámaras, según el caso.

Estas mejoras llegan después de licitar 3,3 millones para mejorar once pasos a nivel en Trubia-Collanzo y Oviedo-Trubia.

