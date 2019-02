Asturias, en alerta por contaminación Los transportistas creen que «pagan el pato los de siempre» y que se les «criminaliza» «Somos uno de los sectores que más ha hecho por ser menos contaminantes y así lo ha reconocido Europa», recuerdan las patronales A. COLLADO Jueves, 28 febrero 2019, 03:55

La Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado considera que las medidas adoptadas por el Gobierno regional y los municipios contra la contaminación «tiran por el camino más fácil» y caen en la «demagogia». Su presidente, Ovidio de la Roza, considera que «se está criminalizando al transporte mercantil por carretera», al prohibir su circulación durante cinco horas al día -de 7 a 9 y de 18 a 21 horas-, con todo lo que ello supone «de pérdidas económicas y reprogramaciones de las horas de descanso».

Para ellos es, sin duda, «un gran trastorno, cuando este sector no es ni muchísimo menos el mayor responsable de la contaminación». De la Roza apunta a otros agentes, como los vehículos privados o las industrias «para los que se establecen limitaciones, pero no se les para la actividad como a nosotros. Parece que los camiones son los únicos culpables».

Apeló a la Unión Europea, «que ha dicho que somos uno de los sectores que más ha hecho por ser menos contaminantes». Y explicó que muchos vehículos a motor -en referencia a la norma Euro 6- «han reducido en más de un 200% las emisiones».

Se quejan por las «pérdidas económicas y las reprogramaciones de los descansos»

Por todo ello, ya protestaron cuando se aprobó el protocolo y se quejan ahora que se ha activado, al considerarlo «una medida absolutamente gravosa para nosotros y que no va a servir para mejorar mucho los niveles de contaminación».

En la misma línea, el presidente de la asociación de transportistas Cesintra, Alejandro García Monjardín, lamentó que «siempre tengamos que pagar el pato los mismos». La restricción a los vehículos pasados coincide con «la hora crucial a la que se proveen las tiendas, pero -reprochan- luego querremos que los comercios estén surtidos».

García Monjardín también incidió en que «la mayor parte de los camiones de ruta contaminan muy poco», aunque reconoció que por sus dimensiones «sí levantan suciedad». Aunque confiado en que «llueva pronto y esta situación dure poco», llamó la atención sobre que «cada poco estamos igual, así que habrá que buscar otras soluciones para no castigar siempre a los mismos». Propuso el fomento del transporte público para reducir el uso de coches privados. De hecho, el protocolo prevé para el nivel 1 una rebaja del 20% de los billetes de autobús urbano e interurbano. Ayer, el Principado recordó que el Consorcio de Transportes no puede aplicar esta medida porque su tecnología no lo permite.