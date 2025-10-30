El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Atasco en la autopista del Huerna, en julio, por las obras en los túneles. Damián Arienza
Peaje de la autopista del Huerna

Transportistas y usuarios exigirán a Aucalsa que devuelva los peajes cobrados durante las obras y rebaje las tarifas

Las organizaciones se preparan para lanzar una nueva batalla en los juzgados para que se aplique en el Huerna la nueva doctrina del Tribunal Supremo. «Que se pague y no se tenga el producto se llama estafa», zanja CC OO

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:20

Comenta

Se avecina un nuevo frente judicial contra Aucalsa, la concesionaria que explota la autopista del Huerna (AP-66, Campomanes-León). Un dictamen ... motivado de la Comisión Europea considera que el real decreto que le prolongó el negocio entre 2021 y 2050 se aprobó vulnerando la legislación, extremo que el Ministerio de Transportes rechaza. Todo apunta a que tras un tiempo de negociaciones secretas, Bruselas tendrá que denunciar la supuesta irregularidad ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que decrete de qué lado cae la razón. En las últimas 55 sentencias dictadas, este tribunal ha condenado a España.

