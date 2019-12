«Tras una agresión sexual, duele que cuestionen cada cosa que dices» María Ramiro Suárez, con un ejemplar de su libro. / E. C. A los 16 años fue víctima de una 'manada', en la que estaba su exnovio. Con 'Sintiendo menos, viviendo más' quiere ayudar a otras mujeres. María Ramiro Suárez, Escritora P. ALONSO OVIEDO. Martes, 17 diciembre 2019, 02:21

Hoy hace seis años que María Ramiro Suárez (natural de Panes, 22 años) fue víctima de una 'manada' que la «marcaría de por vida». Cinco chicos, entre ellos su expareja, con el que acababa de romper esa tarde, la asaltaron de forma violenta cuando se dirigía a encontrarse con su padre. Aún tiene pesadillas y sigue necesitando apoyo psicológico. Pero ha salido adelante, en parte gracias a un diario que comenzó a escribir como terapia y que, con el tiempo, se ha convertido en 'Sintiendo menos, viviendo más', un libro con el que esta joven asturiana trata de «ayudar a otras mujeres que hayan podido pasar por una situación similar».

-¿Se llega a superar algo así?

-Mi vida quedó tocada. Se pasa muy mal, es un proceso largo y duro y, aunque sí se sale, te marca de por vida. Lo cierto es que ya no es algo que recuerde siempre, al fin y al cabo tienes otras prioridades, como vivir. Pero reconozco que, en aquel momento, pensé en quitarme de en medio.

-¿Es cuando decide a sacar todo de dentro y plasmarlo en papel?

-Comencé a escribir un diario como autoayuda y acabó convirtiéndose en este libro, 'Sintiendo menos, viviendo más', con el que ahora busco ayudar a otras mujeres. Encontrar a una persona que haya pasado por algo similar a mí me hubiera ayudado muchísimo. También he previsto destinar parte de los beneficios a una asociación que trabaje con mujeres víctimas de agresiones en Asturias.

-¿Usted se sintió apoyada?

-Por mis padres y mi familia sí, pero a nivel social me sentí totalmente rechazada. Perdí a muchísima gente, amigos que creía que lo eran, pero no. La gente que se quedó se puede contar con los dedos de la mano.

-¿No la creyeron?

-Quienes me atacaron dijeron que estaba loca, que me lo había inventado. Comenzaron los rumores ¿Qué necesidad tenemos las mujeres de hacer algo así? Hemos pasado por una de las peores cosas que te pueden suceder en la vida y, encima, eso. Es como la gota que colma el vaso. Te hunde más.

-Lamentablemente es algo que se repite. En estos casos, algunos culpabilizan a la víctima.

-Si una mujer se quiere liar con uno o dos chicos es cosa suya. Pero si en un momento dado dice 'para', 'no quiero', hay que parar. Nosotras no buscamos ser agredidas.

-¿Qué siente ante casos como el de 'la manada' de Pamplona o 'la Arandina?

-En cuanto sale algo relacionado con acoso o violencia me vuelve el recuerdo de mi agresión. Pero me interesa conocer el proceso judicial de los agresores, saber qué pasa con esta gente y a ver si, poco a poco, el sistema judicial va cambiando.

-Las últimas condenas han sido más duras.

-Parece que algo va avanzando, pero también porque son casos conocidos, como el de los futbolistas. En mi caso no se dio a conocer y no pasó nada. Me imagino la cantidad de abusos que puede haber sin que se sepa. Lo que espero es que sigamos avanzando en la sociedad hasta el extremo de que se acaben los abusos. Que no somos un papel de usar y tirar.

-¿Sus agresores salieron indemnes?

-Sí, se fueron de rositas. Por eso cuando la primera sentencia de 'La manada', en la que la gente pedía cadena perpetua, a mí ya me bastó con que, al menos, los hubiesen condenado.

-¿Se sintió desamparada por el sistema?

-No tienes la ayuda que te gustaría tener. Entiendo que hacer una acusación falsa es algo muy grave, pero cuando sufres una agresión sexual cuestionan cada cosa que dices y eso duele. Cuando a mí me vino a buscar una ambulancia con la Policía, cuando los agresores enviaron fotos a mi padre... Pese a toda las pruebas que tenía, debes contar todo lo que te sucedió muy detalladamente y repetirlo cien veces para que te crean... Tienes que recordar una y otra vez...

-Además de lo que le sucedió, en el libro aporta otras visiones.

-Hay una parte que se llama 'Unos ojos desde fuera' en la que participa mi padre. Él cuenta cómo vivió todo aquello y aconseja no solo a los padres, sino también a los adolescentes. También participa una prima mía y mi actual pareja, que ya era mi amigo en aquella época.

-¿Cómo está siendo acogido el libro?

-En una semana ya hemos vendido más de la mitad de la primera edición. A final de año vamos a sacar la segunda. En enero tengo previsto presentarlo en Llanera y Llanes.

-¿Le han llegado testimonios de otras mujeres?

-De momento me ha contactado una chica... El libro no lleva ni dos semanas a la venta y parece que ya ha llegado a la gente.