Injertos capilares, ¿qué debo tener en cuenta antes de iniciar un trasplante?

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 28 septiembre 2018

Ya sean personales, profesionales o estéticos, son muchos los motivos por los que una persona decide hacerse un injerto de pelo. Una demanda que ha llevado a la aparición de centros, no todos con resultados satisfactorios.

Posicionada como clínica de referencia en cirugía capilar en España, Inhair Clinic lleva ya un año de exitosa andadura en su sede ovetense – calle 9 de Mayo, 20-1ºH-, desde donde dan respuesta al gran volumen de pacientes procedentes del norte de España que ya no tienen que desplazarse a su clínica de Madrid. Sus responsables resuelven hoy nuestras dudas, y nos asesoran sobre lo que debemos de tener en cuenta antes de someternos a un tratamiento de injerto capilar.

- Qué le diría a alguien que está pensando en hacerse un injerto capilar, ¿qué debe de saber antes de decidirse?

En los últimos años ha habido un crecimiento en la demanda de injertos de pelo y cada vez son más los pacientes que quieren poner solución a sus problemas de alopecia, a todos ellos les diría, que elegir el centro adecuado y tomar precauciones antes y después del injerto son pasos esenciales para garantizar el resultado. Al igual que sucede con cualquier otra intervención, un injerto debe dejarse en manos de un cirujano experto. Por eso, lo primero que hay que hacer es tomarse el tiempo necesario para elegir la clínica.

-Hablando de centros adecuados, cada vez más hombres acuden a Turquía para llevar a cabo injertos capilares por sus bajos precios…

Así es, el precio del trasplante capilar en Turquía es una de las mayores atracciones médicas de los últimos años, pero mucha gente debería de pararse a pensar qué hay detrás de esta rebaja, y para eso deberemos ver que es lo que ofrecen, cuáles son sus métodos y cuál sería su equivalente en España.

-¿Cuáles son las principales diferencias, qué me voy a encontrar respecto a Inhair Clinic?

Para empezar, según tenemos entendido la valoración previa en las clínicas de injerto capilar en Turquía se hace por fotos, es decir, la persona interesada en hacerse un trasplante envía las fotos a la clínica y ésta le hace una valoración médica de su problema. Ha de tenerse en cuenta que no todos los casos de alopecia son iguales, y que por supuesto no es posible un diagnóstico solo a través de fotos. Por eso en nuestro caso, en la primera consulta, que además es gratuita, cada paciente es valorado por la Dra. Ramírez. Es decir, es directamente el médico quién estudia cada caso y hace una valoración del tratamiento a seguir, además también se le facilita el presupuesto. El objetivo es que en esta primera consulta el paciente pueda salir con el mayor número de información posible.

En cuanto al precio, es cierto que aunque se ha igualado mucho en los dos últimos años, el precio en Turquía sigue siendo inferior al de España, pero en nuestro país estamos hablando de unos precios con un diagnóstico previo y un seguimiento post operatorio que incluye las revisiones oportunas, por no hablar del vuelo, alojamiento, etc.

-¿Y qué pasa si el resultado no es el esperado?

Si todo sale bien, estupendo, pero si no es así lo más probable es que la distancia y los vuelos serán lo suficientemente disuasorios como para que el paciente no se plantee reclamar y es entonces cuando acuda a una clínica como la nuestra en la que poco podremos hacer ya, de hecho no solemos coger casos de pacientes con resultados poco o nada satisfactorios procedentes de otras clínicas, ya que por lo general si la operación no se ha realizado de forma correcta no hay solución, así que por ética solo aceptamos aquellos casos en los que es posible alguna mejoría.

-Se habla mucho del método DHI de implante directo de pelo ¿en qué consiste?

El método DHI es la técnica más utilizada al implantar los folículos pilosos en una cirugía de trasplante capilar. Nada nuevo bajo el sol. Hay varias clínicas de trasplante capilar que vienen utilizando estas siglas como algo totalmente novedoso cuando realmente hace ya algún tiempo que se practica. DHI (Direct Hair Implantatión) literalmente se traduce como Implantación Directa de Pelo. La forma de extracción no varía respecto de la técnica FUE que utilizamos en Inhair, y de la que ya hemos hablado en otra ocasión. Es decir, se extraen los folículos uno a uno de las zonas donantes con un punch, normalmente de la parte de la nuca y ocasionalmente de los laterales de la cabeza.

-Desde el punto de vista médico, ¿cómo es el proceso de un paciente de Inhair Clinic?

Estudiado su caso, se le practica una cirugía ambulatoria que se realiza en la propia clínica en Oviedo, ya que contamos con un pequeño quirófano. Se utiliza una anestesia local y el tiempo de recuperación oscila entre los 7 y los 10 días, sin que produzca baja médica. Se puede hacer vida normal a partir del mes y el pelo trasplantado no se cae.

-La alopecia es un problema que preocupa a mucha gente, famosos incluidos…

Para nosotros ver como los miles de pacientes, ya sean famosos o particulares, que pasan por nuestras clínicas se sienten no solo satisfechos, sino felices con el resultado, es nuestra mayor satisfacción. Lo que ocurre es que en el caso de los famosos el resultado es más visible. No obstante, el hecho de que rostros conocidos como Alex Casademunt, o Joaquín Prats entre otros, hayan acudido a Inahir Clinic para resolver sus problemas es un orgullo para nosotros.